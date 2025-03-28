Как мэр Барнаула Вячеслав Франк отчитался по итогам 2024 года. Фоторепортаж

Отчет прошел в рамках заседания Барнаульской городской Думы

28 марта 2025, 15:10, ИА Амител

Отчет Вячеслава Франка за 2024 год / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В пятницу, 28 марта, в администрации Барнаула состоялось заседание БГД, на котором с отчетом за 2024 год выступил переизбранный глава города Вячеслав Франк.

В рамках заседания мэр Барнаула представил детальный доклад, охватывающий ключевые аспекты социально-экономического развития города. В отчете были отражены сведения о строительстве объектов социального назначения, динамике ввода жилья в эксплуатацию, ходе благоустройства городских общественных пространств и дворовых территорий. Особое внимание было уделено развитию культурной и спортивной инфраструктуры города, а также анализу текущего состояния и перспектив экономического роста краевой столицы.

На заседании присутствовали депутаты Барнаульской городской Думы, представители законодательной и исполнительной власти Алтайского края, члены общественных организаций и предпринимательского сообщества. В соответствии с регламентом, правом голосования по принятию отчета главы города обладали исключительно депутаты Барнаульской городской Думы. Они единогласно поддержали его.

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