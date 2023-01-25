"Ампутаций больше, чем за всю жизнь". Андрей Коломиец о том, как месяц работал в ЛНР

Большинство солдат, оказавшихся на операционном столе, медики спасают. Но довезти до больницы удаётся далеко не всех

25 января 2023, 06:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Известный алтайский хирург Андрей Коломиец съездил добровольцем в зону СВО и в течение месяца спасал жизни в луганском госпитале. За это время он провёл более 150 операций. По словам специалиста, работать пришлось 24/7, а жить – прямо в больнице. О том, как врачи спасают жизни российских солдат и с какими проблемами сталкиваются, Коломиец рассказал на заседании Общественной палаты региона, где отвечает за вопросы здравоохранения.

Кроме того, травматолог объяснил, к чему готовиться медикам, которые планируют добровольцами отправиться в зону СВО.

По пять операций в день

В ЛНР Андрей Коломиец работал с 7 ноября по 12 декабря, оперируя раненых в многопрофильной больнице города Стаханова. С началом боевых действий клиника на 400 мест превратилась в военный госпиталь. Сильнее всего перегружено именно травматологическое отделение, отметил врач.

"Специфика СВО такова, что бои больше идут дистанционные: артиллерия, ракеты, мины. Огнестрельных ранений не так много. Каски и бронежилеты очень хорошо спасают от осколков. Но конечности не защищены, поэтому страдают больше всего. Так что в травматологии больше всего работы. А кадровый недокомплект очень большой: местных врачей очень мало", – пояснил Коломиец.

По его словам, для работы в военном госпитале нужны не очень разнообразные, но при этом весьма специфические навыки. Чаще всего приходится проводить хирургическую обработку огнестрельных ран, остеосинтез (установка штифтов и аппаратов Илизарова) и ампутацию конечностей.

"Я за одну только первую неделю в ЛНР провёл больше ампутаций, чем за всю свою медицинскую карьеру. А стаж у меня немаленький. Эту специфику должен учитывать каждый хирург, который едет работать в ЛНР", – подчеркнул травматолог.

Всего за месяц Коломиец провёл в стахановском госпитале более 150 операций – примерно по пять в день.

"Многие таких ран никогда не видели"

Главная проблема госпиталей в зоне СВО – большой недокомплект медиков, отметил специалист. На усиление луганских и донецких больниц со всей страны едут добровольцы. Но поскольку это врачи самых разных специальностей, далеко не все способны сразу проводить самые нужные в боевых условиях операции.

"Не все, кто туда едет, – травматологи. Есть и плановые хирурги, и представители других специальностей. Они подобных ран никогда не видели и не знают, как проводить тот же самый остеосинтез. А его очень важно сделать, чтобы человека с тяжёлым огнестрельным переломом можно было быстро транспортировать дальше", – рассказал врач.

Раненых, по словам травматолога, в госпиталь доставляют "рвано", из-за чего порой отделения оказываются перегружены. Поэтому для врачей важно очень быстро оценить, кому медицинская помощь требуется в первую очередь. Солдатам стараются оказать минимальный объём хирургической помощи, стабилизировать их состояние и отправить дальше, в специализированные клиники.

"Погибают в окопах, а не в больницах"

Также СВО характерна тем, что раненых почти невозможно быстро забрать с поля боя, отметил Коломиец. По его словам, украинская сторона мешает это сделать и часто атакует даже машины скорой помощи. Из-за этого многие погибают даже не доезжая до госпиталя.

"Степень ожесточения боевых действий крайне высокая. Днём вывезти раненого из окопа нельзя. Всё уничтожается, включая машины скорой помощи. У нас самая ранняя доставка в больницу – шесть часов с момента ранения. А зачастую бывает, что это и вторые, и третьи, и даже пятые сутки после ранения", – констатирует доктор.

При этом первые 15 минут после ранения самые важные, отмечает травматолог.

"До 97% раненых, которых привозят в госпиталь, мы спасаем. Но это только те, кого довозят. К сожалению, многие погибают именно в окопах, а не в больницах. Если за эти 15 минут человеку оказали первую помощь, остановили кровь и восстановили дыхание, он будет жив. Если этого не сделали, он будет мёртв", – пояснил врач.

"Штык в землю не воткнём"

Также Коломиец поделился своим впечатлением от атмосферы, которая царит в ЛНР. По его словам, местным жителям живётся непросто: они "как будто застабилизировались на уровне 90-х годов". Но при этом подавляющее большинство поддерживает Россию, настаивает медик. Многие, с кем он общался, подтвердили, что ходили на референдум и голосовали за вступление в состав России.

"Это было чуть ли не самое важное для меня – понять, как нас там воспринимают. Действительно ли мы для местных оккупанты и захватчики? Оказалось, что нет. Мы для них – наши и свои. Единственная претензия, которую они высказывают россиянам, – почему мы так поздно начали проводить специальную операцию. Так что я убедился, что все действия России оправданны", – не сомневается специалист.

Также он отметил высокий моральный дух российских военных. По словам врача, он не увидел ни одного ранения, которое было бы получено специально, чтобы покинуть поле боя. А солдаты, оказавшиеся в госпитале, хотят именно вернуться на службу, а не сбежать на "гражданку".

"Даже заключённые, которые отправились на СВО, после ранения рвутся снова в бой. Нет никаких упаднических настроений, нежелания служить, идей остаться подольше на лечении или уехать в тыл. Все защищают Родину. Поэтому я убеждён, что наша армия штык в землю не воткнёт и не разбежится. Будет сражаться до последнего", – отметил Коломиец.

Он добавил, что в луганских и донецких госпиталях по-прежнему ждут добровольцев. Сейчас там нужны все: не только врачи, но и средний, и младший медперсонал. Специальности тоже требуются самые разные. Несмотря на то, что идут боевые действия, там по-прежнему живут мирные люди, которые нуждаются в медицинской помощи.