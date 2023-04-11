Как можно больше барнаульцев хотят вовлечь в голосование за благоустройство

15 апреля стартует онлайн-голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2024 году

11 апреля 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: barnaul.org

В Барнауле обсудили подготовку к очередному онлайн-голосованию за благоустройство общественных территорий, сообщает мэрия.

Напомним, 15 апреля стартует голосование за территории, которые будут благоустроены в 2024 году. Жители смогут сделать выбор из 37 различных объектов из всех районов города.

Как отметил на совещании замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, голосование - уникальный проект, поскольку именно жители решают, какие территории необходимо благоустроить.

"Поэтому важно обеспечить широкое информирование горожан о возможности принять участие в голосовании, в доступной форме рассказать о процедуре голосования, чтобы в результате создать комфортную среду именно там, где хотят этого горожане", - подчеркнул Шеломенцев.

По его словам, результаты голосования прошлых лет показывают, что с каждым годом всё больше жителей проявляют заинтересованность в улучшении городской среды.