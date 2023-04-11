Как можно больше барнаульцев хотят вовлечь в голосование за благоустройство
15 апреля стартует онлайн-голосование за общественные территории, которые будут благоустроены в 2024 году
11 апреля 2023, 16:15, ИА Амител
В Барнауле обсудили подготовку к очередному онлайн-голосованию за благоустройство общественных территорий, сообщает мэрия.
Напомним, 15 апреля стартует голосование за территории, которые будут благоустроены в 2024 году. Жители смогут сделать выбор из 37 различных объектов из всех районов города.
Как отметил на совещании замглавы Барнаула по дорожному хозяйству и транспорту Антон Шеломенцев, голосование - уникальный проект, поскольку именно жители решают, какие территории необходимо благоустроить.
"Поэтому важно обеспечить широкое информирование горожан о возможности принять участие в голосовании, в доступной форме рассказать о процедуре голосования, чтобы в результате создать комфортную среду именно там, где хотят этого горожане", - подчеркнул Шеломенцев.
По его словам, результаты голосования прошлых лет показывают, что с каждым годом всё больше жителей проявляют заинтересованность в улучшении городской среды.
"В 2022 году более 37 тысяч барнаульцев сделали выбор за развитие тех или иных территорий. Важно дать возможность жителям сделать свой выбор и в этом году, вовлечь как можно больше людей в этот процесс, особенно среди подрастающего поколения, кому в дальнейшем и предстоит пользоваться той средой, которую мы создаём", - отметил замглавы города.
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