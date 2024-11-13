Не успели мы отработать одну шестидневную неделю, как впереди уже "маячит" следующая

13 ноября 2024, 15:12, ИА Амител

На работе перед Новым годом / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

В этом году россиян ждет еще одна шестидневная рабочая неделя. Она будет в конце декабря, перед Новым годом. Впрочем, уже сейчас в Госдуме начались рассуждения о возможной отмене шестого рабочего дня.

1 Когда у нас будет шестидневная рабочая неделя? Шесть рабочих дней будет на последней неделе 2024 года, с 23 по 29 декабря. Мы будем трудиться с понедельника по субботу включительно. Это следует из производственного календаря, официально утвержденного правительством на этот год.

2 Почему рабочая неделя с 23 по 29 декабря будет шестидневной? Решение об этом было принято еще в 2023 году, когда составлялся производственный календарь на 2024-й. Выходной с субботы, 28 декабря, перенесли на понедельник, 30 декабря. Это сделано для удобства, чтобы дополнительно продлить россиянам новогодние "каникулы".

3 А правда, что шестидневную неделю в декабре могут отменить? Такие обсуждения действительно идут. В частности, депутат Госдумы Станислав Наумов предлагает дать региональным властям возможность решить самостоятельно, сделать 28 декабря рабочим или выходным днем. По его мнению, это даст семьям больше опций для новогоднего отдыха и дополнительно простимулирует внутренний туризм. Впрочем, далеко не все парламентарии поддерживают эту идею. Так, депутаты Ярослав Нилов и Светлана Бессараб подчеркнули, что производственный календарь перекроить уже не получится. Также в Госдуме напомнили, что окончательное решение (по крайней мере, в коммерческом секторе) в любом случае остается за работодателем.

4 Будет ли суббота, 28 декабря, сокращенным рабочим днем? Нет. Согласно Трудовому кодексу РФ, на час сокращаются только дни, которые идут непосредственно перед праздничными выходными. Суббота, 28 декабря, таким днем не является, а потому трудиться придется полноценно.