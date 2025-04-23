Как мы будем работать и отдыхать на короткой неделе по случаю 1 Мая?
Майские праздники в этом году будут по-настоящему длинными
23 апреля 2025, 16:40, ИА Амител
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Майские праздники начнутся совсем скоро. Уже следующая неделя из-за Дня весны и труда будет заметно короче обычного.
О том, как мы отдыхаем в честь 1 Мая и когда выходить на работу, – в материале amic.ru.
1
В какие дни мы работаем на короткой неделе с 28 апреля по 4 мая?
Рабочими будут первые три дня – 28, 29 и 30 апреля.
2
В какие дни мы будем отдыхать по случаю Праздника весны и труда?
У тех, кто трудится на пятидневке, на короткой неделе будет сразу четыре выходных – 1, 2, 3, 4 мая.
3
Будет ли среда, 30 апреля, сокращенным днем?
Да. По Трудовому кодексу, день, предшествующий празднику, сокращается на один час. Так что в среду можно будет уйти с работы немного пораньше.
4
Когда выходим на работу после первых майских праздников?
К работе нужно будет возвращаться в понедельник, 5 мая.
5
Правда ли, что после этого нас ждет еще одна короткая неделя?
Да. Мы вновь будем работать лишь первые три дня – 5, 6 и 7 мая. Затем нас ждут четыре выходных – 8, 9, 10 и 11 мая.
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