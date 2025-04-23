Майские праздники в этом году будут по-настоящему длинными

23 апреля 2025, 16:40, ИА Амител

Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Майские праздники начнутся совсем скоро. Уже следующая неделя из-за Дня весны и труда будет заметно короче обычного.

О том, как мы отдыхаем в честь 1 Мая и когда выходить на работу, – в материале amic.ru.

1 В какие дни мы работаем на короткой неделе с 28 апреля по 4 мая? Рабочими будут первые три дня – 28, 29 и 30 апреля.

2 В какие дни мы будем отдыхать по случаю Праздника весны и труда? У тех, кто трудится на пятидневке, на короткой неделе будет сразу четыре выходных – 1, 2, 3, 4 мая.

3 Будет ли среда, 30 апреля, сокращенным днем? Да. По Трудовому кодексу, день, предшествующий празднику, сокращается на один час. Так что в среду можно будет уйти с работы немного пораньше.

4 Когда выходим на работу после первых майских праздников? К работе нужно будет возвращаться в понедельник, 5 мая.