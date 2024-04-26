Самые "шашлычные" выходные в году уже совсем близко

26 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Котик устал, дождался майских праздников и уехал на шашлыки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E

Майские выходные уже совсем близко. Вернее, первая их часть, посвященная Дню труда. Осталось только еще немного поработать, пережить рабочую субботу, и можно смело отправляться на шашлыки. А потому напоминаем, как мы отдыхаем по случаю 1 Мая и когда нужно будет выходить на работу.

1 Сколько дней мы будем отдыхать на 1 Мая? На Первомай нас ждут настоящие длинные выходные – четыре дня отдыха подряд.

2 Какие дни будут выходными по случаю 1 Мая? Выходными будут 28 апреля (воскресенье), 29 апреля (понедельник), 30 апреля (вторник) и 1 мая (среда).

3 А рабочая суббота, 27 апреля, будет сокращенным днем? Увы, нет. Дело в том, что, согласно Трудовому кодексу РФ, на час сокращаются лишь дни, непосредственно предшествующие праздничному выходному. В случае с 1 мая такой день – 30 апреля, но он и так будет выходным. А вот рабочая суббота, 27 апреля, сокращена не будет. Если вы, конечно, сами не договоритесь с работодателем.