Как мы отдыхаем на 1 Мая в 2024 году?
Самые "шашлычные" выходные в году уже совсем близко
26 апреля 2024, 07:00, ИА Амител
Котик устал, дождался майских праздников и уехал на шашлыки / Изображение сгенерировано нейросетью DALL-E
Майские выходные уже совсем близко. Вернее, первая их часть, посвященная Дню труда. Осталось только еще немного поработать, пережить рабочую субботу, и можно смело отправляться на шашлыки. А потому напоминаем, как мы отдыхаем по случаю 1 Мая и когда нужно будет выходить на работу.
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Сколько дней мы будем отдыхать на 1 Мая?
На Первомай нас ждут настоящие длинные выходные – четыре дня отдыха подряд.
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Какие дни будут выходными по случаю 1 Мая?
Выходными будут 28 апреля (воскресенье), 29 апреля (понедельник), 30 апреля (вторник) и 1 мая (среда).
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А рабочая суббота, 27 апреля, будет сокращенным днем?
Увы, нет. Дело в том, что, согласно Трудовому кодексу РФ, на час сокращаются лишь дни, непосредственно предшествующие праздничному выходному. В случае с 1 мая такой день – 30 апреля, но он и так будет выходным. А вот рабочая суббота, 27 апреля, сокращена не будет. Если вы, конечно, сами не договоритесь с работодателем.
4
Какого числа нужно будет выходить на работу?
На работу нужно будет выходить в четверг, 2 мая. Впрочем, уже в субботу, 4 мая, начнутся новые выходные.
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13:30:11 26-04-2024
"На работу нужно будет выходить в четверг, 2 мая. Впрочем, уже в субботу, 4 мая, начнутся новые длинные выходные."
Целых два дня будем отдыхать. Это нас готовят к тому что 2 выходных это длинные выходные?
16:25:30 27-04-2024
Там написано просто новые выходные, а не длинные