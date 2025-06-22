Как на Алтае прошел литературный фестиваль имени Роберта Рождественского?
В этом году фестиваль собрал более десяти тысяч гостей
22 июня 2025, 15:30, ИА Амител
21 июня в селе Косиха прошли последние мероприятия литературного фестиваля Роберта Рождественского. С самого утра посетителей встречали в мемориальном музее поэта и районной библиотеке. Об этом рассказали в краевом правительстве.
Гости фестиваля традиционно возложили цветы к памятнику Роберту Рождественскому. В церемонии поучаствовали дочь поэта Екатерина Рождественская, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис, актер и музыкант Евгений Волков, солисты и музыканты Академического Большого концертного оркестра имени Юрия Силантьева.
Несмотря на непогоду, мероприятие посетили порядка четырех тысяч человек. Гостей приветствовал зампред краевого правительства Юрий Абдуллаев.
"Давайте будем достойны нашего великого земляка – патриотизм и любовь к стране сквозили в каждом стихотворении Роберта Ивановича Рождественского", – обратился он к гостям.
Екатерину Рождественскую встретили громкими аплодисментами. Дочь поэта с большой любовью и уважением относится к родине отца и его землякам.
"У меня есть свои маленькие ритуалы на Яру Любви: я должна пройти по всем палаткам, посмотреть на эти березы, на кедровый бор, который виден на горизонте, на маленькую речку Лосиху, которую я обожаю. Я об этом везде рассказываю, всех зазываю сюда". Она добавила, что, несмотря на то, что родилась не в Алтайском крае, чувствует себя частью этой земли", – сказала она.
В Косихе состоялась церемония вручения губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского. Награда учреждена в 2012 году, ее вручают один раз в два года. Диплом получил поэт Андрей Дмитриев из Феодосии, который подбирал стихи в журнале "Алтай". Он не смог приехать на награждение в 2022 году.
Продолжили программу писатели. Свои стихи на Яру Любви прочитали Геннадий Иванов (Москва), Роман Ненашев (Санкт-Петербург), Максим Бессонов (Белгород), Андрей Болдырев (Курск), Ольга Токмакова (Рубцовск) и Мария Махова (Иваново).
Как отметила глава краевого Минкульта Елена Безрукова, литературный фестиваль Роберта Рождественского становится все масштабнее. Она добавила, что фестиваль притягивает творческих людей:
"Музыканты хотят у нас побывать. Например, Академический Большой концертный оркестр имени Юрия Силантьева – один из оркестров номер один в России совмещает с нашим фестивалем свой юбилейный гастрольный тур. Музыканты выступили не только в Барнауле, их привлекла сцена в Косихе. Впервые такой большой коллектив принимает участие в фестивале".
По словам управляющего ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрия Горбунова, литературный фестиваль Роберта Рождественского – знаковое событие края, поэтому банк более десяти лет оказывает ему поддержку.
Впервые на сцене в Косихе выступил Академический Большой концертный оркестр имени Юрия Силантьева телерадиоцентра "Орфей". Особенно тепло зрители встретили земляков – солистку Валерию Чайку и юного артиста Матвея Лысякова.
В 2025 году в программу фестиваля вошли творческие встречи, презентации книг, музейные выставки, показы спектаклей, концертные программы, посвященные Роберту Рождественскому и другим шестидесятникам. По данным краевого Минкульта, за четыре дня фестивальные площадки в восьми муниципалитетах региона посетили более десяти тысяч зрителей.
23:42:12 22-06-2025
Очень понравился фестиваль. А какое волшебное место и упоительный воздух. Все участники фестиваля были радушно втречены. Несмотря на небольшой дождь и задержку основного концерта лились чудесные, хорошо известные песни, на стихиРоберта Рождественского, удивительно созвучные человеческому сердцу и душе. Огромная благодарность всем организаторам и участникам. Низкий поклон Екатерине Рождественской за память о гениальномм поэте, светлом человеке и удивительном отце.
09:40:29 23-06-2025
Старенькие ходики.
Молодые ноченьки…
Полстраны — угодники.
Полстраны — доносчики.
На полях проталинки,
дышит воля вольная…
Полстраны — этапники.
Полстраны — конвойные.
Лаковые туфельки.
Бабушкины пряники…
Полстраны — преступники.
Полстраны — охранники.
Лейтенант в окно глядит.
Пьет — не остановится…
Полстраны уже сидит.
Полстраны готовится.
"Позапрошлая песня" Роберт Рождественский. 1989г.
13:45:29 23-06-2025
Гость (09:40:29 23-06-2025) Старенькие ходики.Молодые ноченьки…Полстраны — угодн... ну это когда уже стало можно.нос он всегда по ветру держал
16:38:51 23-06-2025
Откуда у нас кедровый бор взялся?
16:39:50 23-06-2025
И гостей вообще очень мало по сравнению с прошлыми годами
22:18:48 23-06-2025
Иван (16:39:50 23-06-2025) И гостей вообще очень мало по сравнению с прошлыми годами... Я ,полагаю,из-за погоды мало гостей,дождь