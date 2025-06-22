Как на Алтае прошел литературный фестиваль имени Роберта Рождественского?

В этом году фестиваль собрал более десяти тысяч гостей

22 июня 2025, 15:30, ИА Амител

Фото: правительство Алтайского края

21 июня в селе Косиха прошли последние мероприятия литературного фестиваля Роберта Рождественского. С самого утра посетителей встречали в мемориальном музее поэта и районной библиотеке. Об этом рассказали в краевом правительстве.

Гости фестиваля традиционно возложили цветы к памятнику Роберту Рождественскому. В церемонии поучаствовали дочь поэта Екатерина Рождественская, заслуженный артист России Эвклид Кюрдзидис, актер и музыкант Евгений Волков, солисты и музыканты Академического Большого концертного оркестра имени Юрия Силантьева.

Несмотря на непогоду, мероприятие посетили порядка четырех тысяч человек. Гостей приветствовал зампред краевого правительства Юрий Абдуллаев.

"Давайте будем достойны нашего великого земляка – патриотизм и любовь к стране сквозили в каждом стихотворении Роберта Ивановича Рождественского", – обратился он к гостям.

Екатерину Рождественскую встретили громкими аплодисментами. Дочь поэта с большой любовью и уважением относится к родине отца и его землякам.

"У меня есть свои маленькие ритуалы на Яру Любви: я должна пройти по всем палаткам, посмотреть на эти березы, на кедровый бор, который виден на горизонте, на маленькую речку Лосиху, которую я обожаю. Я об этом везде рассказываю, всех зазываю сюда". Она добавила, что, несмотря на то, что родилась не в Алтайском крае, чувствует себя частью этой земли", – сказала она.

В Косихе состоялась церемония вручения губернаторской литературной премии имени Роберта Рождественского. Награда учреждена в 2012 году, ее вручают один раз в два года. Диплом получил поэт Андрей Дмитриев из Феодосии, который подбирал стихи в журнале "Алтай". Он не смог приехать на награждение в 2022 году.

Продолжили программу писатели. Свои стихи на Яру Любви прочитали Геннадий Иванов (Москва), Роман Ненашев (Санкт-Петербург), Максим Бессонов (Белгород), Андрей Болдырев (Курск), Ольга Токмакова (Рубцовск) и Мария Махова (Иваново).

Как отметила глава краевого Минкульта Елена Безрукова, литературный фестиваль Роберта Рождественского становится все масштабнее. Она добавила, что фестиваль притягивает творческих людей:

"Музыканты хотят у нас побывать. Например, Академический Большой концертный оркестр имени Юрия Силантьева – один из оркестров номер один в России совмещает с нашим фестивалем свой юбилейный гастрольный тур. Музыканты выступили не только в Барнауле, их привлекла сцена в Косихе. Впервые такой большой коллектив принимает участие в фестивале".

По словам управляющего ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрия Горбунова, литературный фестиваль Роберта Рождественского – знаковое событие края, поэтому банк более десяти лет оказывает ему поддержку.

Впервые на сцене в Косихе выступил Академический Большой концертный оркестр имени Юрия Силантьева телерадиоцентра "Орфей". Особенно тепло зрители встретили земляков – солистку Валерию Чайку и юного артиста Матвея Лысякова.

В 2025 году в программу фестиваля вошли творческие встречи, презентации книг, музейные выставки, показы спектаклей, концертные программы, посвященные Роберту Рождественскому и другим шестидесятникам. По данным краевого Минкульта, за четыре дня фестивальные площадки в восьми муниципалитетах региона посетили более десяти тысяч зрителей.