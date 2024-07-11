Как на дорогах Алтая строят линии освещения и как это помогает бороться с ДТП

В 2024 году на региональных дорогах сделают более 65 километров освещения

11 июля 2024, 08:15, ИА Амител

Фото: Министерство транспорта Алтайского края

В 2024 году на региональных дорогах Алтайского края освещение появится более чем на 65 километрах, сообщает Министерство транспорта региона. На эти цели направят около 400 миллионов рублей из краевого бюджета. Благодаря этому на нескольких важных участках дорог станет намного светлее, что повысит безопасность и снизит аварийность. Рассказываем, где именно модернизируют систему освещения в этом году.

Что сделают на Правобережном тракте в Барнауле?

В настоящее время вдоль дороги "Мостовой переход через реку Обь" продолжается устройство освещения на участке длиной 700 метров, включая дорожную развязку на село Бобровка. Протяженность самой линии освещения – 4,7 километра.

По данным регионального Минтранса, уже выполнены все земляные работы, в том числе по прокладке кабеля, заземлению опор и установке закладных деталей фундаментов. Также специалисты смонтировали 122 опоры, в ближайшее время начнется монтаж светильников.

"Линия освещения будет смонтирована на металлических оцинкованных опорах с использованием энергоэффективных светодиодных светильников мощностью от 160 до 240 Вт, что полностью обеспечит освещенность автомобильной дороги и безопасность движения автомобильного транспорта", – сообщили в Министерстве транспорта.

Управление системой будет автоматическим. Это позволит в режиме реального времени регулировать степень освещения, исходя из времени суток, и контролировать работоспособность линии. Также умная система позволит оперативно устранять неполадки.

Все работы подрядчик должен завершить до конца октября. Стоимость реализации масштабного проекта составит около 44 миллионов рублей.

Кстати, это уже третий этап работ по освещению Правобережного тракта. В прошлом году его сделали на участке дороги протяженностью 8,6 километра. Всего же там провели более 17 километров линии. В планах дорожников установить фонари вдоль всей дороги, вплоть до развязки с федеральной трассой Р-256 "Чуйский тракт".

А где еще сделают освещение в 2024 году?

На нескольких важных участках. Например, на региональной трассе Павловск – Камень-на-Оби – граница Новосибирской области. Сразу в пяти населенных пунктах, где проходит дорога, будет выполнено устройство освещения общей протяженностью более шести километров: селах Крутишка, Подгорный, Батурово Шелаболихинского района, Юдиха Тюменцевского района и Масляха Крутихинского района. На этих участках с очень интенсивным движением расположены нерегулируемые пешеходные переходы. С освещением они станут намного безопаснее для пешеходов и водителей.

Фото: Упрдор "Алтай"

В селе Солонешное установят современные энергосберегающие светильники с длительным сроком пользования. Общая протяженность электроосвещения составит более 10 километров. Дорога является популярным туристическим направлением, поэтому здесь всегда отмечается высокий трафик движения транспорта.

А вот в селе Бурла и Солтон намерены сделать по 5 километров линии освещения. Также работы проведут в Старобелокурихе Алтайского района, в селах Малоенисейское Бийского района, Антипино и Аксеново Тогульского района, в райцентре Кытмановского района и в Новониколаевке Рубцовского района.

В общей сложности в 2024 году на устройство новых линий освещения и реконструкцию существующих из краевого бюджета направят около 400 миллионов рублей.

Фото: Упрдор "Алтай"

А зачем вообще необходимо строить линии освещения на дорогах?

Основная задача – обеспечить достаточную видимость на дорогах и улицах в темное время суток, когда естественное освещение отсутствует или недостаточно. Хорошая видимость позволяет водителям заметить других участников движения, а также препятствия или ямы на дороге, что, в свою очередь, снижает риск ДТП.

Также опоры линии уличного освещения также играют важную роль в обеспечении безопасности при маневрировании на дороге. Они служат ориентирами при выполнении поворотов и смене полос движения, что снижает риск столкновений и облегчает движение. Опоры линии уличного освещения также улучшают видимость для водителей при парковке или развороте. Благодаря этому водители могут более точно выполнять маневры, что тоже способствует снижению возможности ДТП.