Как наказали полицейских, проигнорировших смертельное избиение девушки в Кемерове

Ранее убийце девушки дали 17 лет колонии строгого режима

10 июля 2023, 14:15, ИА Амител

Суд над полицейскими/ Фото: следком Кемеровской области

Пятеро сотрудников полиции из Кемерово получили условные сроки за то, что в январе 2020 года проигнорировали звонки местных жителей, которые сообщали о жестком избиении 23-летней Веры Пехтелевой. Пока соседи пытались вызвать наряд, бывший парень девушки 3,5 часа избивал ее. В итоге Вера Пехтелева скончалось более чем от сотни полученных травм, ее труп обнаружили соседи.

Какие сроки получили полицейские?

Пресс-служба кемеровского следкома сообщает, что все подсудимые были признаны виновными по ч. 2 ст. 293 УК РФ (халатность, повлекшая по неосторожности смерть человека). А именно 44-летний бывший начальник смены, 42-летний бывший старший оперативный дежурный и 37-летней сотруднице дежурной части назначили два года лишения свободы условно с испытательным сроком год и двухлетним лишением права занимать должности в правоохранительных органах.

24-летней и 32-летней сотрудницам дежурной части УВД Кемерово назначили наказание год и шесть месяцев условно c испытательным сроком один год, а также с годовым лишением права трудиться в правоохранительных органах.

Кроме того, суд в качестве компенсации морального вреда взыскал с подсудимых по 30 тысяч рублей. Со следствием бывшие полицейские не сотрудничали.

Что случилось?

Инцидент, о котором идет речь, произошел в Кемерове 14 января 2020 года. Ночью в дежурную часть несколько раз звонили соседи и сообщили, что в одной из квартир в Ленинском районе Кемерово идет драка, и некая девушка зовет на помощь. Сотрудники полиции зафиксировали вызов, однако не выехали по адресу.

Спустя некоторое время правоохранители получили еще один сигнал о криках, но снова на место не явились. При этом полицейские сообщили в УВД Кемерово, что не могут организовать выезд сотрудников из-за нехватки свободных групп задержания. Руководству о ситуации они не сообщили.

Соосновательница сети взаимопомощи для жертв домашнего насилия "ТыНеОдна" Алёна Попова писала в своих соцсетях, что соседи звонили в полицию в общей сложности не менее семи раз: с 03:23 до 06:57.

В итоге 23-летнюю Веру Пехтелеву нашли мертвой. При этом НГС сообщал, что железную дверь вскрыли соседи, когда с первого звонка в полицию прошло уже полтора часа. Убийца был на месте, он сидел в ванной с ножом в руках. После сообщения об убийстве полицейские приехали на место и задержали преступника Владислава Канюса.

Подробнее об истории можно прочитать здесь.

Из-за чего произошла драка?

Портал НГС писал, что девушка пришла к бывшему парню Владиславу Канюсу забирать вещи из общежития, но он уговорил девушку остаться. В какой-то момент у них произошел конфликт, и парень начал избивать девушку. На теле Веры насчитали более 100 травм, ушибов, гематом и резаных ран. Канюс даже душил Веру Пехтелеву проводом от утюга несколько раз. После первого раза она была еще жива. Кроме того, он нанес ей несколько ножевых ранений.

А убийца получил срок?

Да, убийце Веры Пехтелевой Вячеславу Канюсу назначили 17 лет колонии строгого режима. Однако родители погибшей девушки рассказывали изданию НГС, что Канюс мог отправиться на спецоперацию в качестве бойца ЧВК "Вагнер". Однако подтверждений этой информации пока нет.