Как не утонуть в отчетах: семь советов для предпринимателей на начало года
Для бизнесменов и бухгалтеров январь будет насыщенным
08 января 2025, 08:05, ИА Амител
Начало года для предпринимателей и бухгалтеров – это время, когда расслабиться не получится. Январь насыщен отчетами, которые нужно успеть подготовить и сдать вовремя, несмотря на праздничное настроение и ограниченные сроки. Налоговый консультант, эксперт с платформы "Авито Услуги" Елена Ростова делится практическими советами, как сделать начало года максимально организованным.
Какие отчеты нужно сдать в начале года?
НДС за чевертый квартал
Это один из первых и самых важных отчетов года. Сдать декларацию нужно до 25 января, но в 2025 году срок переносится на 27 января из-за выходных. В декларации указываются все операции по НДС за четвертый квартал, включая декабрь. Отчитываются плательщики НДС – как ИП, так и организации.
Для тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения, но выставляет счета с НДС (например, при отгрузке со ставкой 20%), декларацию нужно сдать уже до 20 января, вместе с журналом учета счетов-фактур.
Расчет по страховым взносам (РСВ)
Этот отчет включает все начисленные и уплаченные страховые взносы за четвертый квартал и весь год. Срок сдачи также 27 января. Не забудьте учесть декабрьские начисления, чтобы отчетность была точной.
ЕСФ-1 (Единая форма для стажа и травматизма)
В новой форме объединяются данные по стажу сотрудников (бывшая СЗВ-СТАЖ) и страховым взносам по травматизму (бывшая 4-ФСС). За 2024 год ее необходимо сдать до конца января. Разделы отчета показывают:
- стаж сотрудников за прошедший год;
- начисленные взносы по травматизму.
Если в декабре компания нанимала или увольняла сотрудников, отчет нужно сдать не позднее следующего рабочего дня после издания приказа. Это правило действует независимо от праздников.
Как подготовиться к сдаче отчетности?
Соберите документы заранее
Соберите все первичные документы: накладные, счета-фактуры, договоры, расчеты с контрагентами, запросите недостающие бумаги у партнеров. Чем больше времени у бухгалтерии на обработку документов, тем меньше вероятность ошибки.
Проверьте начисления за декабрь
Декабрьские выплаты (зарплаты, отпускные, премии) должны быть полностью учтены в отчетах января. Удостоверьтесь, что:
- выплаты сотрудникам за декабрь перечислены;
- страховые взносы уплачены до 31 декабря;
- начисления за отпуск сотрудников, уходящих в январе, посчитаны и выплачены за три дня до начала их отпуска.
Используйте личный кабинет налогоплательщика
Личный кабинет на сайте ФНС – главный инструмент для проверки долгов и сверки расчетов. Там можно проверить:
- нет ли задолженностей по налогам и взносам;
- все ли платежи за декабрь прошли;
- верно ли заполнены реквизиты для отчетности.
Попросите бухгалтерию подготовить черновики отчетов
Даже если отчетность окончательно формируется в январе, будет полезно, если в декабре уже будет готов его черновой вариант. Так бухгалтер сможет заранее рассчитать суммы налогов и страховых взносов, что особенно важно для организаций с большими объемами данных.
Автоматизируйте процессы
Использование бухгалтерских онлайн-программ значительно облегчает подготовку отчетности. Сервисы позволяют:
- проверять правильность расчетов;
- формировать отчеты автоматически;
- отправлять документы в налоговую в электронном виде.
Проведите инвентаризацию активов и расчетов
В декабре обязательно проведите инвентаризацию: проверьте остатки товаров, основные средства и расчеты с контрагентами. Это поможет сформировать корректный баланс и отчет о финансовых результатах.
Убедитесь в статусе сотрудников
Перед сдачей 6-НДФЛ проверьте налоговый статус сотрудников, особенно тех, кто работает удаленно из-за границы. От статуса налогового резидентства зависит ставка НДФЛ (13/15 или 30%). Запросите подтверждение у сотрудников заранее.
Главный лайфхак – не откладывать на последний момент. Ростова отметила, что чем раньше начать подготовку, тем легче пройдет январь: "После праздников бывает сложно сразу включиться в работу, а времени на сбор информации почти не остается. Сделайте все заранее, и начните новый рабочий год с комфортом".
15:12:53 08-01-2025
так у всех же бухгалтерия. Год закрыли 20го декабря, отчеты написали январские, и укатили на Малдивы! в чем проблема-то?!