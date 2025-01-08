Как не утонуть в отчетах: семь советов для предпринимателей на начало года

Для бизнесменов и бухгалтеров январь будет насыщенным

08 января 2025, 08:05, ИА Амител

Калькулятор / Фото: unsplash.com / charlesdeluvio

Начало года для предпринимателей и бухгалтеров – это время, когда расслабиться не получится. Январь насыщен отчетами, которые нужно успеть подготовить и сдать вовремя, несмотря на праздничное настроение и ограниченные сроки. Налоговый консультант, эксперт с платформы "Авито Услуги" Елена Ростова делится практическими советами, как сделать начало года максимально организованным.

Какие отчеты нужно сдать в начале года?

НДС за чевертый квартал

Это один из первых и самых важных отчетов года. Сдать декларацию нужно до 25 января, но в 2025 году срок переносится на 27 января из-за выходных. В декларации указываются все операции по НДС за четвертый квартал, включая декабрь. Отчитываются плательщики НДС – как ИП, так и организации.



Для тех, кто находится на упрощенной системе налогообложения, но выставляет счета с НДС (например, при отгрузке со ставкой 20%), декларацию нужно сдать уже до 20 января, вместе с журналом учета счетов-фактур.

Расчет по страховым взносам (РСВ)

Этот отчет включает все начисленные и уплаченные страховые взносы за четвертый квартал и весь год. Срок сдачи также 27 января. Не забудьте учесть декабрьские начисления, чтобы отчетность была точной.

ЕСФ-1 (Единая форма для стажа и травматизма)

В новой форме объединяются данные по стажу сотрудников (бывшая СЗВ-СТАЖ) и страховым взносам по травматизму (бывшая 4-ФСС). За 2024 год ее необходимо сдать до конца января. Разделы отчета показывают:

стаж сотрудников за прошедший год;

начисленные взносы по травматизму.

Если в декабре компания нанимала или увольняла сотрудников, отчет нужно сдать не позднее следующего рабочего дня после издания приказа. Это правило действует независимо от праздников.

Как подготовиться к сдаче отчетности?

Соберите документы заранее

Соберите все первичные документы: накладные, счета-фактуры, договоры, расчеты с контрагентами, запросите недостающие бумаги у партнеров. Чем больше времени у бухгалтерии на обработку документов, тем меньше вероятность ошибки.

Проверьте начисления за декабрь

Декабрьские выплаты (зарплаты, отпускные, премии) должны быть полностью учтены в отчетах января. Удостоверьтесь, что:

выплаты сотрудникам за декабрь перечислены;

страховые взносы уплачены до 31 декабря;

начисления за отпуск сотрудников, уходящих в январе, посчитаны и выплачены за три дня до начала их отпуска.

Используйте личный кабинет налогоплательщика

Личный кабинет на сайте ФНС – главный инструмент для проверки долгов и сверки расчетов. Там можно проверить:

нет ли задолженностей по налогам и взносам;

все ли платежи за декабрь прошли;

верно ли заполнены реквизиты для отчетности.

Попросите бухгалтерию подготовить черновики отчетов

Даже если отчетность окончательно формируется в январе, будет полезно, если в декабре уже будет готов его черновой вариант. Так бухгалтер сможет заранее рассчитать суммы налогов и страховых взносов, что особенно важно для организаций с большими объемами данных.

Автоматизируйте процессы

Использование бухгалтерских онлайн-программ значительно облегчает подготовку отчетности. Сервисы позволяют:

проверять правильность расчетов;

формировать отчеты автоматически;

отправлять документы в налоговую в электронном виде.

Проведите инвентаризацию активов и расчетов

В декабре обязательно проведите инвентаризацию: проверьте остатки товаров, основные средства и расчеты с контрагентами. Это поможет сформировать корректный баланс и отчет о финансовых результатах.

Убедитесь в статусе сотрудников

Перед сдачей 6-НДФЛ проверьте налоговый статус сотрудников, особенно тех, кто работает удаленно из-за границы. От статуса налогового резидентства зависит ставка НДФЛ (13/15 или 30%). Запросите подтверждение у сотрудников заранее.