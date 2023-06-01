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Как отдыхаем в июне 2023?

Стало известно, сколько дней будут выходными в июне

01 июня 2023, 11:55, Анастасия Бичакова

Календарь / Фото: pixabay.com
Календарь / Фото: pixabay.com

Не печальтесь: в мае были не последние длинные выходные в этом году. Впереди – нерабочие дни в честь Дня России.

Как отдыхаем в июне 2023 – читайте на amic.ru.

Какие дни будут выходными в июне?

В июне праздничные выходные выпадают на 10-12 июня (суббота-понедельник).

Кроме того, россияне смогут отдохнуть 3-4, 17-18, 24-25 июня. Это субботы и воскресенья.

Сколько в июне 2023 рабочих дней?

В июне 2023 будет 21 рабочий день.

Выгодно ли брать отпуск в июне?

Да, но только если отпуск недлинный. И нужно соблюсти некоторые условия.

"В июне выгоднее оформить отпуск с 5 до 9 (при этом фактически вы будете отдыхать с 3 по 12 включительно) или с 13 по 16 (при этом вы будете отдыхать с 10 по 18 включительно)", – объясняла доцент департамента правового регулирования экономической деятельности Финансового университета при правительстве РФ Оксана Васильева.

Почему эти даты удачные для отпуска в июне, объясняем в материале amic.ru.

Фото: unsplash.com

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НОВОСТИОбщество
праздники выходные День России
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Комментарии 2

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Гость

14:09:50 01-06-2023

Как отдыхаем в июне 2023? ---- Как-как, нормально, блин!

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Гость

17:09:42 01-06-2023

"Кроме того, россияне смогут отдохнуть 3-4, 17-18, 24-25 июня. Это субботы и воскресенья." О господи, спасибо! В воскресенье можно отдохнуть, никогда такого не было! Можно в ноги не буду кланяться за этот подарок?

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