Как первые лица Алтайского края и Барнаула открыли мост на Новом рынке

30 ноября 2023 года путепроводы на Новом рынке открыли после полуторагодового ремонта

30 ноября 2023, 15:25, ИА Амител

Мэр Барнаула Вячеслав Франк / Фото: amic.ru

Долгожданное открытие путепровода на Новом рынке состоялось утром в четверг, 30 ноября. На нем присутствовали губернатор Алтайского края Виктор Томенко, мэр Барнаула Вячеслав Франк, а также депутат и директор организации-подрядчика ДСУ № 4 Николай Данилин. Они выступили со сцены, вручили грамоты рабочим и открыли мост. Amic.ru также побывал на церемонии и послушал, что они говорили.

Губернатор Томенко назвал открытие моста "долгожданным и важным событием" и напомнил, что начать реконструкцию позволило решение президента РФ Владимира Путина дать регионам дополнительное финансирование – инфраструктурный бюджетный кредит.

Томенко поздравил строителей и дорожников с открытием моста, поблагодарил их, администрацию Барнаула и жителей города, которые полтора года терпели неудобства.

"Было очень много замечаний и внимания со стороны жителей, подсказок, как сделать, как организовать движение на полуторагодовой период проведения работ. Сегодня мы запустим движение, весь комплекс наших путепроводов приобретет свой законченный вид. Это позволяет нам думать о том, чтобы в ближайшее время по этому мосту пошли новые низкопольные трамваи белорусского производства, которые приобретены для Барнаула, новые автобусы, которые мы можем приобретать за счет решений федерального уровня, решений президента и правительства Российской Федерации", – сказал Томенко.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк напомнил, что на мост выделили более двух миллиардов рублей, и об этом ходатайствовал глава региона. По словам Франка, благодаря краевой поддержке краевая столица получила новый путепровод. Глава города в своей речи также пообещал вернуть на мост знаменитых лебедей и поблагодарил участников стройки.

"Спасибо проектировщикам ДСУ № 4, железнодорожникам – всем, кто реконструировал объект. Огромные слова благодарности барнаульцам, которые терпели, ждали открытия этого объекта. Всем спасибо, открываем, в добрый путь", – произнес Франк.

Директор компании-подрядчика ДСУ № 4 Николай Данилин поблагодарил рабочих, губернатора, мэра и других чиновников, а также алтайское территориальное управление РЖД, без которого, как отметил Данилин, начать реконструкцию было бы невозможно.

"Я надеюсь, что объект принесет только положительные эмоции и пешеходам, и автолюбителям, и пассажирам общественного транспорта, которые начнут по нему движение. Я думаю, все сотрудники предприятия рады, что очередной большой объект внесен в летопись Барнаула, Алтайского края и барнаульского ДСУ № 4. Всем большое спасибо", – сказал он.

После речей Франк и Томенко торжественно открыли движение по мосту. Первыми по путепроводам поехала строительная техника и два трамвая, а затем по ним пустили уже обычные автомобили.