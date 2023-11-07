Что известно о гибели помощника главкома ВСУ Геннадия Частякова и кто он такой?

По предварительной информации, Геннадий Частяков погиб от взрыва гранаты у себя дома

07 ноября 2023, 11:50, ИА Амител

Геннадий Частяков / Фото со страницы Геннадия Частякова во "ВКонтакте"

Помощник главнокомандующего Вооруженных сил Украины Валерия Залужного Геннадий Частяков погиб при взрыве гранаты в своем доме под Киевом 6 ноября. При этом версии убийства расходятся – есть заявления официальных лиц как об убийстве, так и о несчастном случае. Гибель Частякова связывают и с разгоревшимся конфликтом между Валерием Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Amic.ru собрал все, что известно о происшествии.

Что произошло?

Вечером 6 ноября стало известно о гибели помощника главкома ВСУ Валерия Залужного Геннадия Частякова. Инцидент произошёл в 17:15 по московскому времени в селе Чайки Киевской области. Главком ВСУ сообщил украинским СМИ, что Частяков погиб в результате взрыва гранаты.

Откуда Частяков взял гранату?

Украинское издание "Страна.ua" пишет, что есть две версии гибели Частякова. Первую рассказал глава украинского МВД Игорь Клименко. Ее же передавали украинские СМИ. По ней Частякову на день рождения подарили бутылку виски и боевые гранаты. Придя домой, он сорвал кольцо на гранате и случился взрыв. По информации неофициальных источников украинских СМИ, Частяков принял гранаты за сувениры и решил их распаковать. То есть по первой версии Частяков погиб от неосторожного обращения с оружием.

Вторую версию рассказал главком ВСУ Валерий Залужный и жена Частякова. По ней неизвестное взрывное устройство сработало, когда Частяков пытался открыть пакет с подарками или один из подарков. По данным украинских СМИ, в подарке был крепкий алкоголь и рюмки в виде гранат. Одна из них оказалась настоящей. Из этой версии следует, что Частякова убили.

Кто дал Частякову гранату?

Жена Частякова сообщила правоохранителям, что подарок ему передал старший помощник заместителя главкома ВСУ Александр Тимченко. Тимченко на допросе сказал, что сам решил положить в подарок бутылку виски и шесть гранат. Это подтвердили три свидетеля, писали украинские СМИ. При этом он заверил правоохранителей, что сообщил Частякову, что гранаты были боевыми. В доме у Частякова нашли пять гранат. А в кабинете Тимченко обнаружили еще две гранаты.

Кто мог убить Частякова?

Украинские СМИ и сторонники экс-президента Украины Петра Порошенко говорят о связи смерти помощника главкома с конфликтом межу Залужным и президентом Украины Владимиром Зеленским. Поводом для ссоры стало интервью и эссе Залужного в журнале Economist о тупике на фронте. Зеленский при этом заявил, что не считает ситуацию тупиковой.

Затем случилась отставка командующего сил специальных операций Виктора Хоренко, которая прошла без ведома Залужного, пишет "Страна.ua". В западных СМИ также вышло сразу несколько статей о противоречиях между Зеленским и Залужным.

Советник главы ДНР Дениса Пушилина Ян Гагин также назвал гибель Частякова "приветом Залужному от Зеленского" и отметил, это не несчастный случай, а убийство, рассказал он РИА Новости.

Кто-то еще пострадал?

СМИ сообщают, что пострадал 13-летний сын Частякова, его госпитализировали. "24 канал" сообщает, что ребенок получил травмы на лице. А жена и дочь мужчины не получили серьезных увечий. Кроме Частякова, никто не погиб.

Кто такой Геннадий Частяков?

Из информации в интернете следует, что Частякову 39 лет, он родился в городе Белицкое 6 ноября 1984 года. Окончил военное училище и дослужился до звания майора. Также Частяков вел коммерческую деятельность и стал директором компании "Оникс Союз".

В начале 2019 года баллотировался в депутаты Верховной рады как самовыдвиженец, но занял только четвертое место. Затем он стал помощником и другом главкома ВСУ Валерия Залужного. У Частякова осталась жена и четверо детей.