"Как после Сталинграда". Алтайский шаман предрек скорую "чистую" победу России в СВО
По его словам, знаковый перелом произойдет летом, а российским военным поможет Уран
06 января 2024, 21:25, ИА Амител
В 2024 году Россия закончит специальную военную операцию, одержав уверенную и "чистую" победу. Такое пророчество сделал алтайский шаман Артем Игнатенко. Своим предсказанием он поделился с журналистами ТАСС.
По словам Игнатенко, глобальные катастрофы и кризисы, которые будут происходить в 2024 году, никак не коснутся нашей страны. При этом в июле 2024 года Россия добьется перелома, после которого уверенно пойдет к победе. Шаман провел аналогию со Сталинградской наступательной операцией в годы Великой Отечественной войны. Игнатенко напомнил, что она называлась "Уран". Эта планета поможет России и сейчас, уверен эзотерик.
"В этом году Уран вступит с Нептуном в ситуацию, где будет перелом. В июле произойдет перелом. Дальше уже мы будем идти к чистой победе. Победа будет за нами. Это как после Сталинграда, после него мы шли уже к победе", – передает слова Игнатенко ТАСС.
Другие шаманы, с которыми пообщался ТАСС, тоже предсказали победу России в 2024 году, но сроки назвали другие. Так, верховный шаман России Кара-оол Допчун-оол сказал, что СВО закончится к осени. А шаманка из Горной Шории Галина Талтаева-Мелехова считает, что войска РФ "поставят точку" в августе.
Ранее Артем Игнатенко уже делал заявления по поводу СВО. Например, он говорил, что причины начала спецоперации тесно связаны с цифрой "7" и подмечал, что Путин как раз родился 7 октября.
Игнатенко живет недалеко от Бийска, в селе Полеводка. Там он принимает гостей в древнем жилище алтайских народов – чадыре, а также показывает им древний идол – Золотую бабу. У Игнатенко сложная система взглядов, которая сочетает в себе и алтайский шаманизм, и язычество, и библейские мотивы.
Кстати, недавно свой прогноз по поводу СВО в беседе с amic.ru давала барнаульский таролог Галина Петрик. Она была менее оптимистична и сказала, что в 2024 году спецоперация не закончится.
22:13:06 06-01-2024
У каждого шамана, а их оказывается очень много, свой бубен, со своей датой. Надо вскоре ждать, когда попы начнут шаманить, вот будет хохма.
22:29:26 06-01-2024
Солидарен с изотериком шаманом.
00:59:46 07-01-2024
На фронт, пусть там поможет языком
10:58:43 07-01-2024
Гость (00:59:46 07-01-2024) На фронт, пусть там поможет языком ... Это ты хахол бежи на фронт наркомана тупорылого Зелю защищать от смерти.
09:23:05 07-01-2024
Шаман должен общаться с духами, а по звездам и планетам специалистами являются астрологи. Так кем является данный персонаж?
11:29:58 07-01-2024
Шли вперёд, ушли назад в средневековье.))) Шаманы, гадалки, религия теперь в новостях, а не научные открытия и культура.
12:48:39 07-01-2024
Это не шаман, это жуликоватый фрик из Полеводки. ))))))
14:21:51 07-01-2024
Уран-235 я так понимаю)
21:17:19 13-01-2024
там просто уголовный кодекс начинается с приходом нового президента, без скидок на возраст, слабоумие и коммерческую фирму без головы. А этого боятся. Вангую на минималках тоже, только в реале