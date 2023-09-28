Как "прокатить" мошенника и можно ли списать долги за счет банкротства

Эксперт назвал главные правила, которые помогут избежать уловок мошенников

28 сентября 2023, 09:58, ИА Амител

В ноябре 2023 года в России вступают в силу изменения в закон о банкротстве физических лиц. В первую очередь они коснутся пенсионеров – той категории граждан, которая чаще всего становится жертвами мошенников. После ноября пострадавшие от действий преступников смогут проще пройти процедуру банкротства и избавиться от долгов, которые им навязали. Накануне месячника пожилого человека в "Переговорке" на amic.ru исполнительный директор ассоциации по защите прав заемщиков Антон Доровских рассказал, кто и как может стать банкротом. А еще назвал главные правила, которые помогут избежать уловок мошенников.

Кто в "Переговорке"



Антон Доровских – исполнительный директор Ассоциации по защите прав заемщиков. Член общественного совета при Министерстве социальной защиты Алтайского края. Эксперт проекта "За права заемщиков" регионального отделения Народного фронта в Алтайском крае.

01:39 "Половина наших клиентов – пенсионеры". О том, насколько часто пенсионеры обращаются с вопросом о признании себя банкротом и по каким причинам.

03:04 Об изменениях в законе. Пенсионерам дадут возможность через МФЦ подать заявление, чтобы признать себя банкротом. Антон Доровских рассказывает, при каких условиях это возможно.

06:47 Можно ли взять кредит, объявить себя банкротом и идти за новым кредитом? О том, кого не признают банкротом.

08:30 "Единственная стиральная машина". Какое имущество не может быть списано в счет долга.

09:54 "Безнадежные должники и женщины в декрете". Какие категории граждан, кроме пенсионеров, затронут изменения в законе?

11:24 Насколько вырос поток граждан, пытающихся признать себя банкротами с 2018 года?

12:22 "20% наших клиентов – это жертвы мошенников, которые заставили взять кредиты".

13:10 "Сейчас это серьезные структуры с продуманными скриптами". На каких страхах и эмоциях работают мошенники?

16:09 А как определить – банк тебе звонит или мошенник?

17:23 "Проголосуйте за мою племянницу" – и у вас кредит на два миллиона. Какие новые схемы появились и как можно лишиться денег, пройдя по ссылке от знакомых?

19:55 Насколько безопасно оформлять банковские продукты через интернет?

22:25 Имеет ли юридическую ценность электронная подпись и можно ли не платить кредиты, которые оформили с ее помощью?

23:22 "Как правило, люди несколько дней находятся в ступоре". Насколько раскрываются дела о мошенничестве. И куда бежать, если стал жертвой таких преступников?

26:55 Главные правила общения по телефону и в Сети.