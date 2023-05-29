Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах
Российский президент пожелал турецкому коллеге новых успехов, крепкого здоровья и благополучия
29 мая 2023, 07:18, ИА Амител
Президент РФ Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции, сообщили в Кремле.
Российский лидер назвал переизбрание коллеги результатом самоотверженной работы и наглядным свидетельством поддержки турецким народом.
Путин подчеркнул, что Россия ценит вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях, а также придаёт большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС "Аккую" и созданию газового хаба в Турции.
"От души желаю Вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия", – заключил российский президент.
Отметим, что Эрдогана также поздравили с переизбранием президенты Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Сербии, Украины, США и многих других стран.
Напомним, Эрдоган победил во втором туре президентских выборов, набрав более 50% голосов. После провозглашения победы он даже спел перед сторонниками победную песню и заявил, что он со страной "до смерти". Также Эрдоган назвал результаты выборов в стране "праздником демократии".
07:38:00 29-05-2023
А Эрдоган, за одно, чтобы не тратить деньги на телефоне, поздравил Путина с победой, на предстоящих и последующих выборах ?
12:07:07 29-05-2023
Гость (07:38:00 29-05-2023) А Эрдоган, за одно, чтобы не тратить деньги на телефоне, поз... смешно
08:57:59 29-05-2023
Со второго раза научил рисовать результат.