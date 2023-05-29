Путин поздравил Эрдогана с победой на выборах

Российский президент пожелал турецкому коллеге новых успехов, крепкого здоровья и благополучия

29 мая 2023, 07:18, ИА Амител

Владимир Путин / кадр из видео

Президент РФ Владимир Путин поздравил Реджепа Тайипа Эрдогана с победой во втором туре президентских выборов в Турции, сообщили в Кремле.

Российский лидер назвал переизбрание коллеги результатом самоотверженной работы и наглядным свидетельством поддержки турецким народом.

Путин подчеркнул, что Россия ценит вклад Эрдогана в упрочение дружественных российско-турецких отношений, взаимовыгодное сотрудничество на различных направлениях, а также придаёт большое значение последовательной реализации намеченных совместных проектов, прежде всего строительства АЭС "Аккую" и созданию газового хаба в Турции.

"От души желаю Вам новых успехов в столь ответственной деятельности во главе государства, а также крепкого здоровья и благополучия", – заключил российский президент.

Отметим, что Эрдогана также поздравили с переизбранием президенты Белоруссии, Узбекистана, Азербайджана, Сербии, Украины, США и многих других стран.

Напомним, Эрдоган победил во втором туре президентских выборов, набрав более 50% голосов. После провозглашения победы он даже спел перед сторонниками победную песню и заявил, что он со страной "до смерти". Также Эрдоган назвал результаты выборов в стране "праздником демократии".