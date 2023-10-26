Как прошла октябрьская сессия алтайских депутатов. Фоторепортаж

Главной темой сессии стало рассмотрение проекта краевого бюджета на 2024 год

26 октября 2023, 14:30, ИА Амител





























































































24-я сессия АКЗС / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

26 октября в Барнауле прошла очередная сессия Алтайского краевого Законодательного собрания. Депутаты рассмотрели проект бюджета на 2024 год в первом чтении, переназначили Данила Ситникова министром финансов региона, за его назначение проголосовали единогласно, все 60 депутатов, присутствующих на заседании.

Кроме этого, на сессии одобрили в первом чтении законопроект "Об общественных наставниках несовершеннолетних в Алтайском крае", о нем подробнее мы писали тут.

Как прошла 24-я сессия АКЗС – в нашем фоторепортаже.