Как прошли торжественные линейки в барнаульских школах на Сулиме

Родители отправляли детей в школу, детей встречали на школьном дворе с флагами

01 сентября 2023, 15:05, ИА Амител

















































































































1 сентября в школах № 114 и № 123 / Фото: Алина Богомолова

В Алтайском крае праздничные мероприятия в честь 1 сентября провели около 1000 школ. Две из них находятся в барнаульском микрорайоне Сулима - школы № 114 и № 123. Корреспондент amic.ru посетила две торжественные линейки. Как родители отправляли детей в школу, как детей встречали на школьном дворе с флагами и танцами в костюмах-триколор, - в нашем фоторепортаже.

Также советуем посмотреть, как прошла торжественная линейка в новой барнаульской школе № 138: первоклашки зевали, удивлялись, улыбались.