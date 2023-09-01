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Как прошли торжественные линейки в барнаульских школах на Сулиме

Родители отправляли детей в школу, детей встречали на школьном дворе с флагами

01 сентября 2023, 15:05, ИА Амител

В Алтайском крае праздничные мероприятия в честь 1 сентября провели около 1000 школ. Две из них находятся в барнаульском микрорайоне Сулима - школы № 114 и № 123. Корреспондент amic.ru посетила две торжественные линейки. Как родители отправляли детей в школу, как детей встречали на школьном дворе с флагами и танцами в костюмах-триколор, - в нашем фоторепортаже.

Также советуем посмотреть, как прошла торжественная линейка в новой барнаульской школе № 138: первоклашки зевали, удивлялись, улыбались.

Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

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Барнаул школы День знаний

Комментарии 3

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Гость

21:33:57 01-09-2023

А в Барнауле школы только на Сулиме?

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Гость

21:57:49 01-09-2023

Радостных лиц не сильно заметно...

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Гость

10:27:15 02-09-2023

Раньше мы приходили на сбор в школу 30 августа, классная дама нам обьявляла уже расписание на 1 сентября. Начинался учебный год с 15-ти минутной скромненькой линеечки, с фонограммой куплета Гимна страны, и садились за парты. Не было, этих многочасовых и томительных стояний во дворе школы ради свистопляскового шоу-импровизе́, которое НЕ НУЖНО ни детям, ни учителям. Раньше умели ценить учебное время

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