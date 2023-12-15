Как прошло первое заседание нового Молодёжного парламента Барнаула

Новый состав Молодёжного парламента сформирован на 2023-2026 годы

15 декабря 2023, 13:05, ИА Амител

Первое заседание Молодёжного парламента Барнаула XIII созыва / Фото: barnaul.org

Первое заседание вновь избранного Молодёжного парламента Барнаула XIII созыва состоялось в администрации краевой столицы 13 декабря 2023 года. Он собран на 2023-2026 годы из 30 депутатов от 14 до 35 лет, сообщает пресс-служба мэрии.

Для формирования парламента прошёл конкурс проектов, и 17 лучших авторов вошли в действующий состав депутатов. Также в Молодежном парламенте оказались пять делегатов клубов молодого избирателя школ города, по депутату от каждого района, а также три представителя от работающей молодежи Барнаула. Авторы еще 24 проектов попали в резерв Молодежного парламента.

Новый Молодежный парламент будет реализовывать социально значимые проекты, заниматься профориентационной работой, а также приобщать сверстников к здоровому образу жизни.

В заседании поучаствовали глава Барнаула Вячеслав Франк, председатель Барнаульской гордумы Галина Буевич, заммэра по социальной политике Александр Артемов, глава комитета по делам молодежи Александр Штебнер и депутат БГД Марина Понкрашева.

Мэр Барнаула Вячеслав Франк поприветствовал новых парламентариев и выразил готовность вместе работать на благо краевой столицы:

"В этом зале собрались самые активные молодые люди, считающие своим долгом участие в общественно-политической жизни краевой столицы, работать на благо горожан. Вас объединяет неравнодушие, любовь к своему городу, желание делать добрые дела. Уверен, что продолжить дело своих предшественников нынешним молодым парламентариям вполне по силам. Об этом говорят представленные вами проекты, направленные на решение городских проблем", – отметил Франк.

С приветственным словом к собравшимся обратилась и Галина Буевич.

"Депутатский корпус Барнаульской городской Думы передает вам слова поздравления с избранием вас в депутаты Молодежного парламента. Желаю, чтобы ваши проекты получили развитие и в этом вам поможет команда единомышленников. Каждый должен найти свое направление в рамках работы парламента, чтобы свежий взгляд молодежи на жизнь краевой столицы дал вектор для дальнейшего развития, решения городских проблем, повышения качества жизни горожан", – сказала она.

Всем депутатам Молодежного парламента Вячеслав Франк и Галина Буевич вручили удостоверения, пожелали удачной и плодотворной работы и поздравили с наступающими новогодними праздниками.