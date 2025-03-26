Стало известно, какие культурные мероприятия пройдут на Алтае к 80-летию Победы

Санкт-петербургский музей привезет в Барнаул интересную выставку, а алтайские коллективы подготовят праздничные программы вместе с иногородними гостями

26 марта 2025, 07:14, Антон Дегтярев

День Победы в Барнауле / Фото: amic.ru

Выставка от санкт-петербургского музея, концертные программы от алтайских и иногородних коллективов, книжное юбилейное издание и "военная азбука" – все это приготовил алтайский Минкульт к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. Подробнее о мероприятиях, которые стоит ждать к 9 Мая, министр культуры Алтайского края Елена Безрукова рассказала на пресс-конференции 25 марта.

Выставка и концерты

Специально для любителей истории санкт-петербургский военно-исторический музей артиллерии, инженерных войск и войск связи ко Дню Победы привезет в Барнаул выставку оружия "От штыка до снайперской винтовки". Ее ориентировочно намерены открыть 7 мая на основной площадке краеведческого музея на улице Ползунова.

Запланированы и концерты. Так, концертный зал "Сибирь" 7 мая покажет посвященную Дню Победы программу, которую оркестр подготовит совместно с известным ансамблем "Воронежские девчата" из Воронежа. Затем коллектив проедет с этой программой и по другим населенным пунктам края, рассказала Безрукова.

В филармонии также подготовят программу ко Дню Победы вместе с новосибирским вокальным ансамблем Павла Шаромова. Она будет посвящена работе артистов симфонического оркестра в годы Великой Отечественной войны.

В мае будут и премьеры, непосредственно не относящиеся ко Дню Победы, но приуроченные к Году защитника Отечества. Так, например, в первой декаде мая в Музыкальном театре Барнаула представят мюзикл "Александр Невский".

"Как шутит директор театра Андрей Малышев, на некоторых репетициях уже появлялось инстинктивное желание встать – настолько эта постановка торжественная, настолько серьезная. Это спектакль, который войдет в репертуар театра, и если мы с вами не попадем на премьерные показы, то будет возможность посмотреть его позже. Сейчас потребность молодежи в таких героях есть", – отметила Безрукова.

А еще в преддверии Дня Победы коллективы алтайской филармонии "Огоньки" и "Вечорки", а также оркестр "Сибирь" и ансамбль "Алтай" отправятся на международные гастроли в Таджикистан, Узбекистан, Киргизию и Казахстан, их концертная программа будет посвящена 80-летию Победы и вкладу в нее разных народов СССР.

Елена Безрукова / Фото: amic.ru

"Военная азбука" и юбилейное издание

Первые мероприятия к 80-летию Победы начинаются уже совсем скоро, рассказала Елена Безрукова. Так, 17 апреля на площадке краевой библиотеки имени Шишкова стартует книжный проект "Алтай. Победы. Память", в котором задействованы региональный Минкульт, краеведческий музей, поисковое движение края и управление охраны объектов культурного наследия региона.

Книжное юбилейное издание будет посвящено сохранению памяти о войне, пояснила глава ведомства. В частности, в книге расскажут о "музейном следе алтайских дивизий" в Великой Отечественной, о работах по сохранению памятников ВОВ и других темах. Детей также не оставят обделенными – для них выпустят так называемую "военную азбуку".

"Мы постарались поработать и для детской аудитории, поэтому также будет издана военная азбука на основе музейной коллекции Алтайского краеведческого музея. В ней на каждую букву алфавита будет представлен один из предметов музейного фонда. Там будет не только информация об этом предмете. С помощью дополненной реальности ребенок сможет перейти на ожившую картинку, которая расскажет о теме подробнее", – рассказала Безрукова.

Напомним, что на этой же пресс-конференции Елена Безрукова рассказала, что Музей военной истории в бывшем Доме афганцев в Барнауле не откроется к 80-летию Победы в Великой Отечественной войне, как обещали ранее. Первые две экспозиции заработают "чуть позже", пояснила она.