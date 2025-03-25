Режиссер Никита Михалков может приехать на Шукшинский фестиваль и сыграть в спектакле "12"

Постановку планируют дважды показать в Барнауле

25 марта 2025, 15:20, Антон Дегтярев

Никита Михалков / Скриншот из выпуска на канале "Бесогон ТВ" на Rutube

Режиссер Никита Михалков собирается приехать в Алтайский край на Шукшинский кинофестиваль, который пройдет с 22 по 26 июля 2025 года. Он намерен поучаствовать в открытии мероприятия и сыграть на сцене барнаульского театра драмы в спектакле "12" вместе с артистами своей мастерской. Об этом рассказала министр культуры Алтайского края Елена Безрукова на пресс-конференции 25 марта 2025 года.

Планируется, что в преддверии Шукшинских дней на Алтае в Барнауле дважды покажут постановку "12", в которой сыграют четыре народных артиста России и сам Михалков. Произойти это может 18 и 19 июля. Кроме того, с другим спектаклем (как сказала Безрукова, "не таким масштабным по составу артистов и по сценографии") Мастерская "12" Никиты Михалкова выступит в Бийске.

"Гастроли Мастерской "12" Никиты Михалкова вошли в план учреждения "Росконцерт". Большую часть финансирования обеспечит федеральный бюджет. Мы в плане стоим и переходим к заключению соответствующих соглашений. Очень на это надеемся. Предварительные договоренности есть, что и сам Никита Сергеевич в открытии Шукшинского кинофестиваля тоже примет участие. Пожелаем ему здоровья и скорейшего выздоровления", – рассказала журналистам Елена Безрукова.

Кроме того, во время Шукшинского кинофестиваля планируется ввести новый формат – кинопарк "Шукшин молодой", который будет проходить в парке "Изумрудный". Подробнее о нем обещают рассказать позже.

Напомним, Никита Михалков с 2017 года является художественным руководителем Мастерской "12". Премьера спектакля "12" состоялась в апреле 2021 года. В 2007 году он выпустил фильм с одноименным названием, который стал ремейком юмористической драмы режиссера Сидни Люмета "Двенадцать разгневанных мужчин". В 2008 году картину Михалкова номинировали на "Оскар" в категории "Лучший фильм на иностранном языке".