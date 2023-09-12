Могут ли вызвать в военкомат "по звонку" и придет ли штраф, если бросить трубку

Российские СМИ все чаще пишут о звонках из военкоматов российским мужчинам

12 сентября 2023, 11:15, ИА Амител

Фото: amic.ru

Ряд российских СМИ сообщают о том, что мужчинам призывного возраста все чаще стали поступать звонки из военкоматов. При этом сотрудники комиссариатов якобы не только предлагают уточнить данные, но и информируют о пришедшей повестке. Председатель коллегии адвокатов "Призывник" Денис Кокшаров рассказал порталу MKS1.RU, надо ли приходить в военкомат, если вас вызвали по звонку, и придется ли заплатить штраф, если бросить трубку и не прийти.

По телефону могут вызвать в военкомат?

Да. Сотрудники военкоматов могут позвонить, чтобы вызвать на сверку данных воинского учета, позвать на воинскую службу по контракту, пригласить для прохождения медицинского освидетельствования и призывной комиссии или вызвать для предоставления документов. Однако этот вызов не будет официальным. Официальный вызов – это либо бумажная форма в виде повесток, либо электронная, рассказал Кокшаров. Повестка считается врученной:

если она получена лично в руки под подпись сотрудника военкомата, по месту учебы или работы уполномоченными лицами;

если она пришла по почте заказным письмом с уведомлением о вручении;

если она получена по "Госуслугам".

Если бросить трубку, придется платить штраф?

Нет. Штраф придется платить, только если человек не пришел по повестке, врученной официальными способами. Если же проигнорировать вызов по телефону, не брать или бросить трубку, то никаких санкций за это не предусмотрено. При этом завершить разговор можно в любой момент, отметил Кокшаров.

А если по телефону успели сообщить о повестке?

Если по телефону все-таки успели сообщить о повестке, то призывник не обязан самостоятельно являться за ней в военкомат. И никаких санкций к нему также не применят. Гражданина могут наказать, только если ему вручили повестку законными способами, подчеркнул Кокшаров.

То есть без повестки в военкомат ходить не надо?

В определенных случаях туда придется идти самостоятельно. Так, в ст. 31 Федерального закона 53 "О воинской обязанности и военной службе" сказано, что подлежащий призыву гражданин, не получивший повестку военкомата в двухнедельный срок с начала призыва, обязан лично явиться в военкомат для сверки данных воинского учета. Чтобы уточнить, в каких случаях надо являться в военкомат, а в каких нет, Кокшаров рекомендует обратиться к юристу. Это поможет избежать ошибок.

А какие штрафы, если не явиться по повестке?

До 1 октября штрафы за неявку по повестке поставляют от 500 до 3 тысяч рублей. Однако после 1 октября штрафы повысятся и составят до 10 до 30 тысяч рублей.

А в России снова объявили мобилизацию?

Нет. Пока все новости о мобилизации в России – это вбросы. Например, был слух о начале дополнительной волны мобилизации 11 сентября, в интернете даже распространяли фейковый приказ, якобы подписанный министром обороны РФ Сергеем Шойгу. Но информация оказалось недостоверной. Есть сообщения и о старте новой мобилизации в России 25 сентября, однако их авторами выступают проукраинские каналы.

Официальные лица (например, глава комитета ГД РФ по обороне Андрей Картаполов, его коллеги из нижней палаты парламента Максим Иванов и Андрей Гурулев) утверждают, что никакой допмобилизации в России не планируется.