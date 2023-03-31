Как пройти бесплатное онлайн-обучение в "Школе 21"

И какие направления обучения там сейчас есть

31 марта 2023, 16:00, ИА Амител

Онлайн-образование. Гаджеты / Фото: Freepik

Новый набор на бесплатные онлайн-программы стартовал в "Школе 21". В рамках федерального проекта "Содействие занятости" там можно за четыре месяца получить новые профессии в сфере ИТ, повысить свою квалификацию и стать более востребованным на рынке труда.

В "Школе 21" можно пройти обучение по таким направлениям, как:

Тестировщик цифровых продуктов / QA-инженер Программа включает составление стратегии тестирования, разработки тестовых сценариев для ручного системного тестирования с применением различных техник тест-дизайна, создания чек-листов и тест-кейсов, на основе которых тестируются различные приложения. Специалист по работе с большими данными / Data Scientist Во время обучения участники выполняют практикоориентированные проекты и собирают портфель кейсов для портфолио: разрабатывают собственный Telegram-бот и настраивают его взаимодействие с внешним API, создают собственный рекомендательный сервис, а также участвуют в соревновании по анализу данных. Специалист SQL-запросов За время обучения участники научатся строить запросы к данным. Программа содержит задачи для создания начальной модели данных, её трансформации, заполнения начальными данными и написания SQL-запросов. Участники разработают модель данных для хранения информации по баскетбольным матчам.

Каждая программа включает экспертизу и лучшие практики "Школы 21". Обучение проходит в дистанционном формате. Выпускники могут получить два диплома о профессиональной переподготовке или два удостоверения о повышении квалификации от Томского госуниверситета и "Школы 21".

"В прошлом году в партнёрстве с ТГУ мы провели первую волну обучения и остались очень довольны результатом – 43% участников завершили обучение успешно, 60% из них уже трудоустроены. Наша уникальная методика "равный равному" показывает высокую эффективность и в дистанционном формате, позволяя сразу погрузиться в практические задачи, найти поддержку в общении с другими участниками и быстро приобрести востребованные компетенции", – отметил директор "Школы 21" Александр Федяков.

Программы "Школы 21" могут пройти граждане России со средним профессиональным или высшим образованием, в том числе женщины, находящиеся в отпуске по уходу за ребёнком в возрасте до трёх лет; граждане в возрасте 50 лет и старше и другие. Для поступления надо подать заявку на сайте проекта на обучение по одной из трёх профессий, подтвердить заявку на портале "Работа России" и в течение трёх рабочих дней подать документы, подтверждающие категорию, в Центр занятости населения.

Узнать детали и зарегистрироваться на программу можно на сайте.

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