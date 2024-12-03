Как работать эффективнее. Молодые промышленники обсудили развитие цифровых технологий

Расширенное заседание Клуба молодых промышленников собрало на Алтае экспертов федерального уровня

03 декабря 2024, 15:40, ИА Амител

Заседание Алтайского регионального отделения Клуба молодых промышленников 2 декабря в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Сегодня одно из самых важных направлений развития для компаний, особенно промышленных, – внедрение информационных технологий. Кто об этом даже пока не задумывается, тот уже отстал. Но готовы ли предприятия на поворот в сторону таких технологий, есть ли они в России и как в этом поможет государство? Эти вопросы 2 декабря обсудили на расширенном заседании алтайского отделения Межрегионального союза "Клуб молодых промышленников". Мероприятие прошло на площадке Барнаульского завода АТИ и собрало экспертов и промышленников из разных регионов России.

Цифровизация не существует сама по себе

Важную для региона тему – внедрение информационных технологий в промышленности – обсуждали представительным составом. Участие в дискуссии приняли представители Российского фонда развития информационных технологий (РФРИТ), Центра цифровизации организаций оборонно-промышленного комплекса ФГУП "ВНИИ "Центр", руководители промышленных предприятий и IT-компаний, а также чиновники профильных министерств.

"Цифровизация – важная задача для российской промышленности. И она не существует отдельно сама по себе. Мы серьезно занимаемся внедрением отечественных продуктов, программного обеспечения промышленности. Во всех сферах экономики работает 35 центров компетенции, реализуются более 150 проектов цифровизации различных сфер, включая промышленность, торговлю, энергетику, транспорт и т.д. на сумму более 180 млрд рублей", – задал тон беседе в видеообращении замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак.

Он добавил, что любая автоматизация позволяет увеличить производительность труда, сделать работу более эффективной, более выгодной.

Заседание Алтайского регионального отделения Клуба молодых промышленников 2 декабря в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Его слова подтверждает министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка, отмечая, что предприятия региона тоже активно занимаются автоматизацией, даже сегодня, в условиях высоких кредитных ставок..

"Это информатизация производственных процессов, роботизация. И все эти решения, которые мы сегодня обсуждаем на заседании, применимы и для алтайских компаний. Замечательно, что у наших предприятий, IT-компаний есть возможность послушать таких спикеров, пообщаться с представителями таких компаний", – сказал Химочка.

Он выразил благодарность Клубу молодых промышленников за проведение мероприятия именно на Алтае. И добавил, что власти такие встречи тоже нужны: они позволяют видеть, какие сложности есть сегодня у бизнеса, и понять, какие меры поддержки можно предложить.

Министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Министр информационных технологий Алтайского края Евгений Зрюмов также подчеркнул актуальность темы, ведь сегодня внедрение информационных решений – один из основных показателей, по которым оценивается конкурентоспособность и устойчивость предприятия.

"В условиях импортозамещения, учитывая, что иностранные разработки, которые внедрялись на наших производственных линиях, стали недоступны или небезопасны для бизнеса, особенно важна разработка отечественных решений. Министерство цифрового развития, Министерство промышленности, различные фонды проводят большую работу, чтобы на базе индустриальных центров компетенций создать решения, которые можно масштабировать, дорабатывать, адаптировать на различных региональных уровнях. И мы сегодня видим, что глобальные решения, которые разрабатываются на очень больших и перспективных заводах, можно брать уже и нам в регионе", – подчеркнул Евгений Зрюмов.

Но рамки заседания, конечно, были шире региональных. В клуб, созданный в 2018 году, сейчас входят предприятия 34 регионов страны. И представители нескольких крупных компаний с филиалами в разных городах России, а также из Москвы, Санкт-Петербурга, Новосибирска приняли участие в мероприятии. Присутствующие на заседания узнали, какие технологии сейчас внедряет создатель российских систем автоматизированного проектирования "УК Аскон", как модернизирует производство Группа ГАЗ, как процессы цифровизации интегрируются на предприятиях оборонно-промышленного комплекса и многое другое.

Руководитель Центра цифровизации организаций оборонно-промышленного комплекса ВНИИ "Центр" Андрей Агеев отметил возможность масштабирования подобных встреч экспертов федерального и регионального уровня в вопросах цифровизации на другие территории страны и большой потенциал внедрения цифровых технологий на промышленных предприятиях.

"Перед нами всеми стоит задача повышения производительности труда. И инструменты цифровизации – это те технологии, которые должны обеспечить повышение производительности труда. Как и отмеченная сегодня роботизация. И в целом это позволит создать эффект прыжка региона на новый уровень своей эффективности и обеспечить его лидерские позиции", – подчеркнул Андрей Агеев.

Заседание Алтайского регионального отделения Клуба молодых промышленников 2 декабря в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Предприятия Алтайского края могут получить поддержку

О поддержке российских промышленных предприятий рассказал и заместитель генерального директора РФРИТ Филипп Быков. Фонд дает гранты на разработку отечественных ИТ-решений и на внедрение российских решений в сфере информационных технологий, также здесь можно получить возмещение затрат на продвижение ИТ-продуктов и использование российского ПО на предприятиях малого и среднего бизнеса.

"Промышленники получают цифровые решения и минимизируют затраты на их внедрение. ИТ-компании получают заказы от разработчиков, что мобилизует их на совершенствование продуктов до уровня международных аналогов, а то и выше. И важно, чтобы предприятия Алтайского края тоже не стеснялись и участвовали в программах нашего фонда. Мы открыты для взаимодействия", – подчеркнул представить РФРИТ.

Филипп Быков добавил, что фонд – активный участник масштабных профильных мероприятий на общероссийском уровне, но нужно активнее работать и с регионами. Такие мероприятия Клуба молодых промышленников – современный, незаезженный формат, который нужно тиражировать в других городах. Это позволит вести конструктивный диалог между бизнесом, властью и наукой..

Заместитель генерального директора РФРИТ Филипп Быков / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Собственно, диалог бизнеса и власти – это главная задача и самого мероприятия, и всего объединения молодых промышленников, подчеркнул руководитель Алтайского регионального отделения "Клуба молодых промышленников", генеральный директор ООО "Барнаульский завод АТИ" Артем Шамков.

"Мы формируем условия для взаимодействия, реализации инновационных проектов, развития производственного потенциала региона. Члены клуба – это молодые перспективные руководители промышленных предприятий, которые заинтересованы в повышении собственной компетенции, расширении возможностей взаимодействия с органами власти на региональном и федеральном уровнях. Готовы системно заниматься формированием единых предложений для совершенствования нормативной базы в сфере производства", – подчеркнул Шамков.

Руководитель реготделения "Клуба молодых промышленников", гедиректор ООО "Барнаульский завод АТИ" Артем Шамков./ Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

Как ранее сообщал amic.ru, региональное отделение клуба на Алтае создали в августе 2024 года. Сейчас в его составе девять компаний, еще несколько заявок на рассмотрении. Сам клуб открыли в 2018 году, сейчас в него входят представители 34 регионов страны. Председатель попечительского совета Межрегионального союза – первый зампред правительства Денис Мантуров.