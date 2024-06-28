Как распознать опасных комаров, которые появились на Алтае, и чем от них защититься?

Экзотические для Алтайского края комары могут быть переносчиками опасных заболеваний

28 июня 2024, 07:01, ИА Амител

Фото: unsplash.com/Ronald Langeveld

В Алтайском крае летом 2024 года все чаще стали встречаться виды комаров, которые не характерны для нашего региона. "Переселенцы" могут являться переносчиками различных опасных вирусов: лихорадки Зика, Тягина, японского и лошадиного энцефалита, сообщила amic.ru доктор биологических наук, профессор, энтомолог Людмила Комарова. Как их распознать и защититься от укуса, в материале amic.ru.

Как выглядят опасные комары и как их распознать?

Местные комары-пискуны серого цвета, а если присмотреться, то на брюшке у них можно увидеть полоски. Кстати, за это их прозвали матросиками. "Приезжие" – совершенно другие: монохромные, с коричневатым отливом. По размерам они примерно на 30% больше наших, но при этом они меньше малярийных, объясняет Людмила Комарова.

"Во время прогулок я несколько раз уже встречала не только представителей привычного Culex pipiens, наших полосатиков, но и представителей рода Aedes", – говорит эксперт.

Экзотические комары любят высокую влажность и большую температуру. В условиях паводка и аномальной жары, которая сейчас стоит на Алтае, условия для их жизни сложились просто идеальные. А обитают они преимущественно вблизи хорошо прогреваемых водоемов.

"Если у комара обыкновенного тело во время посадки параллельно поверхности, то "заморские" приподнимают брюшко на 35-40 градусов. Это верный сигнал, что вы видите опасную особь – Aedes, и такую к себе близко лучше не подпускать. Кстати, жужжат они значительно тише, поэтому нужно быть настороже", – говорит ученый.

При подозрении на укус лучше сразу обратиться к врачу, особенно если человек почувствовал недомогание. Не лишним будет сделать ПЦР-тест, рекомендует энтомолог.

Откуда такие комары взялись на Алтае?

На данный момент достоверного ответа на этот вопрос нет, но у энтомолога есть несколько гипотез. В связи с тем, что алтайские туристы активно путешествуют, экзотических комаров могли завезти, например, из Таиланда, вместе с багажом.

Кроме того, из-за изменения климата на Алтае в последние годы ветра дуют все сильнее: порывы достигают 25-30 м/с. Сами комары на большие расстояния перемещаться не способны, но вместе с воздушными потоками они могут мигрировать на большие расстояния. Например, крылатые так могут "переселиться" из Казахстана к нам.

"Комары, конечно, плохо летающие и огромными тучами они перелетать не могут. Но когда кровососы роятся, их запросто может сносить ветром на огромные расстояния", – рассказывает Людмила Комарова.

Как защититься от этих комаров и что делать?

К счастью, на них тоже действуют репелленты. Для предотвращения укусов можно использовать специальные отпугивающие препараты в виде кремов, гелей, эмульсий, аэрозолей, спреев. Пользоваться ими надо в соответствии с инструкцией. Не следует наносить репелленты на пораженные участки кожи, с царапинами и ссадинами. Во время пикника также можно применять антимоскитные спирали: их запах отпугивает как комаров, так и мошек.