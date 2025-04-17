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Как съездить в путешествие на Алтай и не пожалеть об этом. Советы опытного гида

Где начать знакомство с Алтаем, чтобы узнать его настоящим и где искать места силы – ответы в "Переговорке" на amic

17 апреля 2025, 10:30, ИА Амител

Некоторые туристы после поездки на Алтай оказываются разочарованными. Нет, виды и красоты нашего региона взоры радуют и восхищают. Гостей не устраивает качество услуг, за которые они заплатили деньги. Как избежать досадных моментов и на что обращать внимание, приобретая тур, – обсудили в "Переговорке" на amic.ru с Верой Быковой. А еще она рассказала, куда отправиться, чтобы узнать Алтай настоящим, и где именно искать места силы.

Вера Быкова также рассказала о маршрутах, которые можно проехать самостоятельно, не покупая тур. А еще поговорили об обязательной аттестации экскурсоводов, которую закрепили теперь законом. "Это очень важно и нужно", – уверена эксперт.

Кто в "Переговорке"

Вера Быкова – доцент кафедры рекреационной географии, сервиса, туризма и гостеприимства Алтайского госуниверситета. Кандидат географических наук.
Экскурсовод с многолетним стажем работы.02:46 Какие неприятные сюрпризы могут поджидать неопытного туриста на Алтае и как их избежать?

04:29 "Не покупайтесь на низкую цену". Что дает путешественнику легальность оператора.

06:15 Изменения в законе: все экскурсоводы должны пройти аттестацию. Вера Быкова рассказывает, почему это важно и нужно.

07:31 И когда же контролирующие органы начнут проверять гидов?

07:53 "Сразу же после пандемии и очень сильно". О том, насколько изменились туристы за последние несколько лет.

09:10 "Люди на Алтай возвращаются. Многие возвращаются на одни и те же места". О том, спадет ли поток, если откроют границы?

10:12 "С Дальнего Востока и из южных регионов". Как меняется география путешественников, которые едут на Алтай.

10:56 "Ничего лучше не видел". На какие места силы отвозит своих гостей Вера Быкова?

12:53 С какими необычными запросами приезжают туристы и к чему оказываются не готовы?

14:25 Куда нужно поехать, чтобы почувствовать и увидеть Алтай по-настоящему.

15:20 С чего лучше начать знакомство с Алтаем?

16:43 Почему практически не развивается инфраструктура в Колывани, которая не хуже Горного Алтая?

17:50 Какие туры по Алтаю можно проехать самостоятельно, не обращаясь к туркомпаниям?

18:25 "Ходила с мороженым в обеих руках". Как гостья из Африки испугалась в Тавдинской пещере.

Туризм переговорка

Комментарии 7

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Ииииигорь

11:28:07 17-04-2025

Не ездить... И жалеть не придется

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Не ездить...

12:17:42 17-04-2025

Ну и не ездий. А я каждый год в Горный езжу в разные места. Главное знать где, что и по чём.

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Гость

13:12:19 17-04-2025

"ездий"
убираюся, езлиф, вихотка, евойный
трэш

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Гость

14:16:49 17-04-2025

Гость (13:12:19 17-04-2025) "ездий"убираюся, езлиф, вихотка, евойныйтрэш... В этом случае "ездий" - по-моему, умышленное нопесание.

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Гость

14:16:45 17-04-2025

делайте нормальный грим вашим респондентам!!

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Гость

20:52:48 17-04-2025

Скоро в Республике будет отели парки и т.д, если захотите отдохнуть приготовьте ваши денежки. Природу уничтожат, настоят каменных домов и отдыхайте.

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......

09:38:31 19-04-2025

Там на вас зарабаатывают деньги... Разррекламируют Воркуту-попретесь туда-потому что у вас есть деньги и их надо у вас забрать как можно больше а дать вам как можно меньше... 😄 😄 😄 😄 😄

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