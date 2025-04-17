Как съездить в путешествие на Алтай и не пожалеть об этом. Советы опытного гида
Где начать знакомство с Алтаем, чтобы узнать его настоящим и где искать места силы – ответы в "Переговорке" на amic
17 апреля 2025, 10:30, ИА Амител
Некоторые туристы после поездки на Алтай оказываются разочарованными. Нет, виды и красоты нашего региона взоры радуют и восхищают. Гостей не устраивает качество услуг, за которые они заплатили деньги. Как избежать досадных моментов и на что обращать внимание, приобретая тур, – обсудили в "Переговорке" на amic.ru с Верой Быковой. А еще она рассказала, куда отправиться, чтобы узнать Алтай настоящим, и где именно искать места силы.
Вера Быкова также рассказала о маршрутах, которые можно проехать самостоятельно, не покупая тур. А еще поговорили об обязательной аттестации экскурсоводов, которую закрепили теперь законом. "Это очень важно и нужно", – уверена эксперт.
Кто в "Переговорке"
Вера Быкова – доцент кафедры рекреационной географии, сервиса, туризма и гостеприимства Алтайского госуниверситета. Кандидат географических наук.
Экскурсовод с многолетним стажем работы.02:46 Какие неприятные сюрпризы могут поджидать неопытного туриста на Алтае и как их избежать?
04:29 "Не покупайтесь на низкую цену". Что дает путешественнику легальность оператора.
06:15 Изменения в законе: все экскурсоводы должны пройти аттестацию. Вера Быкова рассказывает, почему это важно и нужно.
07:31 И когда же контролирующие органы начнут проверять гидов?
07:53 "Сразу же после пандемии и очень сильно". О том, насколько изменились туристы за последние несколько лет.
09:10 "Люди на Алтай возвращаются. Многие возвращаются на одни и те же места". О том, спадет ли поток, если откроют границы?
10:12 "С Дальнего Востока и из южных регионов". Как меняется география путешественников, которые едут на Алтай.
10:56 "Ничего лучше не видел". На какие места силы отвозит своих гостей Вера Быкова?
12:53 С какими необычными запросами приезжают туристы и к чему оказываются не готовы?
14:25 Куда нужно поехать, чтобы почувствовать и увидеть Алтай по-настоящему.
15:20 С чего лучше начать знакомство с Алтаем?
16:43 Почему практически не развивается инфраструктура в Колывани, которая не хуже Горного Алтая?
17:50 Какие туры по Алтаю можно проехать самостоятельно, не обращаясь к туркомпаниям?
18:25 "Ходила с мороженым в обеих руках". Как гостья из Африки испугалась в Тавдинской пещере.
11:28:07 17-04-2025
Не ездить... И жалеть не придется
12:17:42 17-04-2025
Ну и не ездий. А я каждый год в Горный езжу в разные места. Главное знать где, что и по чём.
13:12:19 17-04-2025
"ездий"
убираюся, езлиф, вихотка, евойный
трэш
14:16:49 17-04-2025
Гость (13:12:19 17-04-2025) "ездий"убираюся, езлиф, вихотка, евойныйтрэш... В этом случае "ездий" - по-моему, умышленное нопесание.
14:16:45 17-04-2025
делайте нормальный грим вашим респондентам!!
20:52:48 17-04-2025
Скоро в Республике будет отели парки и т.д, если захотите отдохнуть приготовьте ваши денежки. Природу уничтожат, настоят каменных домов и отдыхайте.
09:38:31 19-04-2025
Там на вас зарабаатывают деньги... Разррекламируют Воркуту-попретесь туда-потому что у вас есть деньги и их надо у вас забрать как можно больше а дать вам как можно меньше... 😄 😄 😄 😄 😄