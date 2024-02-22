Как стать наблюдателем на выборах президента России в 2024 году

"Контролеров" на участки направляют кандидаты, партии и Общественная палата

22 февраля 2024, 08:30, Александра Черданцева

Выборы в Алтайском крае / Фото: Екатерина Смолихина / Amic.ru

Активное избирательное право предполагает не только возможность приходить на выборы и голосовать. Те, кому не все равно, как организована и проводится процедура, могут становиться наблюдателями. Рассказываем, кто они такие и что делают?

Кто такой наблюдатель?

Наблюдатель – это человек, который имеет право следить за процессом голосования на УИК, участвовать в подсчете голосов и другой деятельности избирательной комиссии, куда он направлен. Также наблюдатель может быть назначен в территориальную избирательную комиссию.

Кто может стать наблюдателем?

Любой гражданин России старше 18 лет, обладающий активным избирательным правом. Но наблюдателем запрещено быть:

выборным должностным лицам, депутатам, высшим должностным лицам региона, главам местных администраций и их непосредственным подчиненным;

судьям, прокурорам, членам избирательных комиссий с правом решающего голоса;

лицам, включенным в реестр иностранных агентов.

И что наблюдатель будет делать на участке?

Наблюдатель будет наблюдать. Как гражданам выдают бюллетени, не говорит ли кто-то избирателю, за кого ему надо проголосовать (ведь это запрещено законом). Наблюдатель может смотреть списки заявлений на надомное голосование, следить за переносными урнами.

Также наблюдатель может отправляться с членами комиссии на надомное голосование и присутствовать при подсчете голосов.

Но делать все это придется только со специально отведенного места. Его определяет комиссия. Оттуда обязательно должны быть видны места, где члены УИК выдают бюллетени, кабинки для голосования и урны.

Кто назначает наблюдателей?

Право направлять своих "контролеров" имеют:

зарегистрированный кандидат или его доверенное лицо;

партия, выдвинувшая зарегистрированного кандидата;

Общественная палата России и Общественная палата Алтайского края.

И кандидаты, и партии, и ОП наблюдателей активно готовят.

Как сообщил amic.ru руководитель общественного штаба наблюдения за выборами в Алтайском крае, член Общественной палаты региона Алексей Чесноков, ОП занимается обучением будущих наблюдателей еще с декабря прошлого года.

"Штаб обучил несколько тысяч кандидатов в наблюдатели. Из них совет Общественной палаты утвердит список наблюдателей и выдаст направления. Мы уже, причем с учетом резерва, закрываем все избирательные участки в регионе. Но если еще есть желающие пройти обучение, то они могут обратиться в палату", – уточнил Чесноков.

В каждый из 1684 стационарных и 17 временных УИК только Общественная палата направит по одному наблюдателю. А всего от одного субъекта выдвижения может быть не более трех представителей на каждый день голосования.

В Избирательной комиссии Алтайского края amic.ru сообщили, что назначение избирателей должно быть проведено не позднее 11 марта 2024 года. У каждого такого участника выборов должно быть официальное направление и паспорт.