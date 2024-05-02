Как строят концертный зал на месте клуба "Зебра" в Барнауле и почему он подорожал

Работы по ремонту Алтайского музыкального колледжа должны закончиться летом 2024 года

02 мая 2024, 06:15, Вячеслав Кондаков

Реконструкция здания музыкального колледжа / Фото: amic.ru

Реконструкция здания Алтайского государственного музыкального колледжа, где в начале нулевых размещался культовый ночной клуб "Зебра", закончится летом 2024 года, сообщили amic.ru в Министерстве строительства и ЖКХ региона. Сдать современный концертный зал на 447 человек планировали еще в конце прошлого года. Однако из-за изменений в проектно-сметной документации сроки пришлось скорректировать, а ремонт здания "подорожал" с 320 миллионов до 488 миллионов рублей. Рассказываем, что известно о строительстве бывшего ночного клуба "Зебра".

Как идет реконструкция здания?

Работы проводят в несколько этапов. В 2018 году строители привели в порядок четырехэтажный учебный корпус: заменили кровлю, инженерные коммуникации, окна, отремонтировали классы, фасад, оборудовали звукоизоляцию. Летом 2021-го началась реконструкция пристройки колледжа, включающей в себя административно-учебные помещения, концертный зал и вестибюль, который когда-то занимал клуб "Зебра".

В настоящее время, пояснили в Минстрое края, полностью выполнено усиление фундаментов, устройство полов в подвале, сделали перекрытие, облицовку фасада, а также кровлю и установили окна. Продолжается строительство лестниц, сцены, балкона.

Реконструкция здания музыкального колледжа / Фото: amic.ru

Подрядчиком выступает компания "Век-строй", которая до этого занималась возведением театра кукол "Сказка". Сейчас на объекте, по данным краевого Минстроя, работает 34 строителя.

После реконструкции на цокольном этаже здания появится зона технических и служебных помещений. Кроме того, там разместят туалеты для посетителей и лифты. На первом этаже будущего зала расположат кассы, вестибюль с кафе, а также концертный зал на 447 человек. Ширина зала составит 17,3 метра, а его глубина – около 30 метров. Также на первом этаже появятся гримерные и склады для музыкальных инструментов. В ходе реконструкции площадь объекта увеличится на 1000 квадратных метров: будет построен третий этаж, соединяющий концертный зал с четырехэтажным корпусом. Здесь разместят библиотеку, читальный зал и административные кабинеты.

Почему стоимость работ выросла?

Изначально планировалось потратить на работы около 320 миллионов рублей. Деньги выделили из бюджета Алтайского края. Однако в конце 2021 года из-за резкого скачка цен на строительные материалы и металл властям пришлось в срочном порядке пересматривать условия договора с подрядчиком. В итоге стоимость договора выросла до 419 миллионов рублей. Потом контракт снова пересмотрели: из-за очередного скачка цен объект "подорожал" до 488 миллионов рублей. Сдать объект Минстрой обещает летом этого года.

После завершения всех работ в Барнауле появится еще один современный концертный зал, где будут проводить мероприятия самого высокого уровня. Рядом с входом со стороны Геблера установят лавочки, фонари и высадят газон.

Чем знаменито это здание?

Именно там располагался клуб "Зебра" – одно из самых популярных мест города в начале нулевых. Отдохнуть в "Зебру" приходили неформалы, любители рок-музыки и обычные студенты краевой столицы.