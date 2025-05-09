Как уехать на общественном транспорте в Барнауле 9 мая после праздничного салюта?
Автобусы и троллейбусы будут работать и ночью
09 мая 2025, 18:50, ИА Амител
В День Победы, 9 мая, на площади Сахарова в Барнауле в 22 часа, сразу же после концерта, прогремит большой праздничный салют. Рассказываем, как добраться до дома после незабываемого зрелища и можно ли сделать это на общественном транспорте.
Команда amic.ru поздравляет всех с 80-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.
Откуда будет отправляться общественный транспорт?
Маршруты отправятся с двух остановок: "Технический университет" и "Аграрный университет". Перевозить довольных после салюта барнаульцев будут с помощью 17 маршрутов.
Какие автобусы будут ходить от АлтГТУ?
С остановки "Технический университет" поедут автобусные маршруты №1, 6, 10, 20, 27, 33р, 35, 41, 47, 53, 55, 57, 60 и 144 и троллейбусный маршрут № 7.
На чем можно будет уехать с АГАУ?
С остановки "Аграрный университет" отправятся трамваи № 1 и № 7.
08:59:10 07-05-2025
Перевозить довольных после салюта барнаульцев будут с помощью 17 маршрутов.
Довольных? Где вы видели довольных Барнаульцев? Постоянно что то не так и надо было сделать так...