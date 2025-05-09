Как уехать на общественном транспорте в Барнауле 9 мая после праздничного салюта?

Автобусы и троллейбусы будут работать и ночью

09 мая 2025, 18:50, ИА Амител

Автобус в Барнауле / Фото: сообщество транспорта в Барнауле

В День Победы, 9 мая, на площади Сахарова в Барнауле в 22 часа, сразу же после концерта, прогремит большой праздничный салют. Рассказываем, как добраться до дома после незабываемого зрелища и можно ли сделать это на общественном транспорте.

Команда amic.ru поздравляет всех с 80-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.

Откуда будет отправляться общественный транспорт?

Маршруты отправятся с двух остановок: "Технический университет" и "Аграрный университет". Перевозить довольных после салюта барнаульцев будут с помощью 17 маршрутов.

Какие автобусы будут ходить от АлтГТУ?

С остановки "Технический университет" поедут автобусные маршруты №1, 6, 10, 20, 27, 33р, 35, 41, 47, 53, 55, 57, 60 и 144 и троллейбусный маршрут № 7.

На чем можно будет уехать с АГАУ?

С остановки "Аграрный университет" отправятся трамваи № 1 и № 7.