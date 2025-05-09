Какие дороги перекрыли в Барнауле на 9 Мая и как ходит общественный транспорт?

Если соберетесь в центр города, то лучше отказаться от личного автомобиля

09 мая 2025, 09:00, ИА Амител

Троллейбус в Барнауле /Фото: сообщество транспорта в Барнауле

В Барнауле, как и во всей России, масштабно отмечают 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. В краевой столице пройдут десятки мероприятий, а завершатся они большим салютом. В Барнауле на время празднования Дня Победы перекрыли несколько участков важных городских магистралей, власти рекомендуют отказаться на это время от личного автомобиля и приезжать в центр на общественном транспорте. Рассказываем, как это можно сделать.

Какие дороги перекрыли в Барнауле 9 мая?

Непосредственно в праздник перекроют практически весь центр города:

– с 08:00 до 17:00 – четную сторону проезжей части пр. Ленина, от пр. Строителей до ул. Гоголя, а также нечетную сторону проезжей части пр. Ленина, от пр. Строителей до ул. Короленко;

– с 08:00 до 23:00 – проезжую часть ул. Молодежной, от пр. Красноармейского до пр. Комсомольского;

– с 08:00 до 23:00 – проезжую часть ул. Димитрова, от пр. Комсомольского до пр. Социалистического;

– с 08:00 до 12:00 – проезжую часть ул. Чкалова, от пр. Комсомольского до пр. Ленина;

– с 08:00 до 23:00 – проезжую часть пр. Социалистического, от пр. Строителей до ул. Молодежной.

Как ходит общественный транспорт 9 мая?

С 8 до 17 часов:

– по маршрутам № 1, 20, 25, 35, 53, 55, 144 при движении в сторону Речного вокзала: пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – без изменений; в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – без изменений;

– по маршруту № 6 при движении на конечный остановочный пункт "Элеватор": пр. Ленина – ул. Советская – пр. Комсомольский – ул. Анатолия; в обратном направлении: ул. Анатолия – пр. Комсомольский – ул. Советская – пр. Ленина, далее – без изменений;

– по маршрутам № 27, 110 при движении на конечный остановочный пункт ЛДП "Спартак-2": пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – без изменений; в обратном направлении: пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пр. Строителей, далее – без изменений;

– по маршруту № 33р при движении на конечный остановочный пункт "Сибирская Долина": пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – без изменений; в обратном направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – без изменений;

– по маршруту № 41 при движении на конечный остановочный пункт "Улица Партизанская": пр. Ленина – пр. Строителей – пр. Красноармейский – ул. Партизанская, далее – без изменений; в обратном направлении: ул. Партизанская – пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – без изменений;

– по маршруту № 70р при движении с конечного остановочного пункта "Площадь Победы": пл. Победы – пр. Красноармейский – ул. Гоголя, далее – без изменений; в обратном направлении: ул. Гоголя – пр. Красноармейский – пл. Победы;

– по маршруту № 78 при движении на конечный остановочный пункт "Оптово-розничный рынок": пр. Ленина – ул. Гоголя – пр. Комсомольский, далее – без изменений; в обратном направлении: пр. Комсомольский – ул. Гоголя – пр. Ленина, далее – без изменений;

– по маршруту № 109 при движении на конечный остановочный пункт "Поселок Центральный": пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – без изменений; в обратном направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – без изменений;

– по маршруту № 109оп при движении на конечный остановочный пункт "Улица Опытная Станция": пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – без изменений; в обратном направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – без изменений;

– по троллейбусному маршруту № 1 при движении с конечного остановочного пункта "Стадион": пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы; в обратном направлении: пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – без изменений;

– по троллейбусному маршруту № 7 при движении с конечного остановочного пункта "Улица Взлетная": пр. Ленина – пр. Строителей – пл. Победы; в обратном направлении: пл. Победы – пр. Строителей – пр. Ленина, далее – без изменений.

с 8 до 23 часов:

– по маршруту № 33р при движении на конечный остановочный пункт "Сибирская Долина": пр. Калинина – пр. Строителей – пр. Красноармейский, далее – без изменений; в обратном направлении: пр. Красноармейский – пр. Строителей – пр. Калинина, далее – без изменений.

Команда amic.ru поздравляет всех с 80-летием Великой Победы! В течение дня мы будем рассказывать в нашем Telegram-канале о самых интересных событиях, происходящих во время торжеств.