Как успеть поступить в вуз Барнаула в этом учебном году?

На заочную и вечернюю форму обучения можно еще подать документы, например, в АлтГУ

25 сентября 2024, 10:30, ИА Амител

Студенты на фоне вуза / Фото: АлтГУ

Если вы не успели поступить в этом году или решили совместить учебу с работой, выбрав заочную форму обучения, то Алтайский государственный университет предлагает программы обучения по заочной и вечерней форме. Здесь вы найдете большой выбор программ, которые позволят получить качественное образование, не отрываясь от работы. Сейчас АлтГУ продолжает набор на программы бакалавриата и магистратуры. Прием документов на очно-заочные программы продлится до 25 сентября 2024 года, на программы заочного обучения – до 25 октября 2024 года.

Какие есть направления для поступления?

Вечерникам в этом году предлагают восемь программ бакалавриата и специалитета:

"Экономика". "Государственное и муниципальное управление". "Юриспруденция". "Психология". "Психолого-педагогическое образование". "Журналистика". "Дизайн". "История искусств".

В магистратуре очно-заочно можно учиться по следующим направлениям подготовки: "экономика", "менеджмент", "юриспруденция", "психология" и "реклама и связи с общественностью".

Студенты на фоне вуза / Фото: АлтГУ

На заочном обучении открыто около 20 программ бакалавриата и специалитета. Среди них: "история", "документоведение и архивоведение", "прикладная информатика", "техносферная безопасность", "землеустройство и кадастры", "ландшафтная архитектура", "сервис", "туризм", "юриспруденция", "правовое обеспечение национальной безопасности", "гостиничное дело", "социология", "социальная работа", "организация работы с молодежью", "медиакоммуникации", "журналистика", "психолого-педагогическое образование", "педагогическое образование", "дизайн", "педагогика и психология девиантного поведения", "история искусств".

Заочно можно получить квалификацию магистра по направлениям подготовки: "менеджмент", "финансы и кредит", "юриспруденция", "педагогическое образование", "социология", "социальная работа".

Как подать документы?

Подать документы в Алтайский госуниверситет можно лично по адресу: пр. Ленина, 61, с 08:00 до 17:00 часов (понедельник-четверг), с 08:00 до 16:00 часов (пятница).

Подача документов онлайн открыта на официальном сайте вуза через личный кабинет абитуриента или на портале "Госуслуг".

Какие документы нужны для поступления?

Для зачисления на образовательную программу потребуется пакет документов, который включает:

заявление о зачислении;

аттестат о среднем общем образовании;

диплом СПО или ВО;

копию документа, удостоверяющего личность и гражданство;

СНИЛС;

фото для документов размером 3×4.

Как узнать подробнее о поступлении?

Более подробную информацию по вопросам поступления на программы заочной формы обучения можно получить по телефону +7 (3852) 291-222.

Напомним, в 2024 году АлтГУ вошел в список из ста лучших вузов РФ. Его опубликовало в июне текущего года рейтинговое агентство RAEX ("Раекс"). В него вошли университеты из 29 регионов страны, в том числе АлтГУ, как единственный представитель Алтайского края. Вуз занял 63-ю строку. В 2023 году он располагался на 58-м месте.

Как ранее сообщал amic.ru, также в алтайском госуниверситете готовят специалистов по современным направлениям. Так, среди востребованных профессий биотехнологи, разработчики фармпрепаратов, молекулярные генетики, нутрициологи, биоэкологи. И это – лишь часть перспективных профессий.

Фокус на подготовку профессионалов в сфере естественных наук связан с необходимостью российской экономики в специалистах нового поколения. Таких, которые могут создавать инновационные продукты, применять передовые технологии и повышать конкурентоспособность отраслей как внутри страны, так и на мировой арене.

Получить образование в АлтГУ можно в магистратуре и по направлению "Квантовые технологии, компьютерный наноинжиниринг, физикохимия и экспертиза материалов". Будущие специалисты будут заниматься разработкой и применением передовых методов в таких областях, как субатомная аттофизика и фемтохимия, а также квантовый дизайн. Кроме того, они освоят компьютерное моделирование веществ в экстремальных состояниях.