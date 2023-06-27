Одно из новшеств фестиваля – перенести гостей в атмосферу времени СССР

27 июня 2023, 12:20, ИА Амител

Фото amic.ru

Дождливым, но очень душевным был завершающий день фестиваля имени Роберта Рождественского на Алтае 24 июня. Завсегдатаи говорят, что такая погода для этого мероприятия – большая редкость. Тем не менее гости праздника в Косихе дождя не испугались и с огромным удовольствием слушали стихи известного поэта и подпевали его песням. Подробнее о Литературном фестивале Роберта Рождественского – в нашем материале.

Дело было в Литинституте

Много всего интересного подготовили для гостей праздника его организаторы. Так, например, в Мемориальном музее имени поэта заработала выставка "Дело было в Литинституте", посвященная студенческим годам Роберта Рождественского и Аллы Киреевой.

"Литературный институт – альма-матер и Роберта Ивановича, и его жены Аллы Борисовны, они оба окончили институт с отличием. Эта выставка открывает новые грани жизни и творчества этой замечательной пары", – отметила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

На выставке гости увидели документы и фотографии из фонда ГМИЛИКА и архива Литературного института имени А.М. Горького.

Здесь же в музее прошла веселая игротека.

По традиции в рамках фестиваля провели презентацию новых выпусков "Поэтической серии Мемориального музея Р.И. Рождественского". Поклонникам творчества поэта представили сборник "Мы – всегда продолженье…". В него вошли стихи, посвященные семье Роберта Рождественского: его жене, дочерям, внуку и маме.

Фото amic.ru

Улица Советская

Основные события фестиваля прошли на Яру Любви.

Прямо на площадке организаторы создали улицу Советскую, на которой можно было посетить советский детский сад и школу. Также любой желающий мог получить паспорт, сделав его своими руками в паспортном столе. Сама идея создания "улицы" стала новшеством для фестиваля. Организаторы решили запечатлеть то время, в котором жил сам поэт, и отнести гостей события в атмосферу тех лет.

Фото amic.ru

"Улица Советская" – это наше обращение к временам, в которых было много хорошего. Ведь и Роберт Рождественский – человек той эпохи. И у нас появились локации, отображающие то время: гости Косихи могут зайти в советский детский сад, им повязывают пионерский галстук, выдают документы в паспортном столе. Это важно для людей, выросших в те времена, и интересно молодежи, тем, кто об этом только читал в книгах, слышал от близких людей", – рассказала Елена Безрукова.

Председатель комитета по культуре и туризму администрации Косихинского района Алексей Панюков напомнил, что место для мероприятия выбрано не просто так: "Оно пропитано богатой историей и мы хотели внести сюда что-то новое для проведения фестиваля".

Кроме этого, по всему Яру Любви работало несколько концертных площадок: главная сцена, площадка для танцев и выступления вокальных коллективов, а также для развлекательных программ и для чтений любимых стихотворений.

Также для гостей были организованы разные игры, конкурсы и зрелищные мероприятия. Большим успехом у публики пользовалось выступление силача, который голыми руками сумел сломать гаечный ключ.

Фото amic.ru

"В этом году важным событием стал показ фильма "Семь мгновений Роберта Рождественского" – очень трепетного, особенного. Рада сообщить, что он вошел в короткий список документального кино Шукшинского кинофестиваля и его покажут на Алтае еще раз, фильм увидят гости Шукшинского фестиваля", – сообщила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова.

А кто из гостей был на фестивале?

Традиционно почетным гостем фестиваля стала дочь поэта Екатерина Робертовна Рождественская со своей внучкой Полиной.

"Уже знакомые лица, я многих тут узнаю, и вас всех очень люблю. Огромное спасибо вам за память, за то, что мы приезжаем сюда как домой!" – сказала Екатерина Рождественская.

Помимо теплых слов от Екатерины, гости получили подарок от внучки Полины. Она прочитала любимое стихотворение своей бабушки.

Фото amic.ru

Также в этом году фестиваль Рождественского посетили писатели Лада Пузыревская (Новосибирск) и Игорь Панин (Москва).

А завершил фестиваль большой концерт, где гости с удовольствием пели и танцевали.

Справка: Литературный фестиваль Роберта Рождественского в Алтайском крае проводит ежегодно Министерство культуры Алтайского края. По давней традиции финальный день праздника проходит в селе Косиха на Яру Любви. Здесь организуют песенный и поэтический фестивали, работают разные праздничные площадки. Мероприятие ежегодно посещают тысячи гостей.