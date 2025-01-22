С начала СВО краевая служба занятости помогла устроить на работу 75 ветеранов спецоперации и 330 членов их семей

22 января 2025, 06:15, Антон Дегтярев

Куртка российского военного / Фото: amic.ru

С начала спецоперации в краевую службу занятости обратилось 140 демобилизованных участников СВО, устроить удалось 75 человек. В минувшем 2024 году в центр пришел 91 бывший солдат, 51 боец нашел работу. По состоянию на 20 января 2025 года на учете в краевой службе занятости состоят 22 участника СВО, в том числе девять инвалидов. 19 участников СВО зарегистрированы в качестве безработных с выплатой пособия по безработице. Об этом рассказала на онлайн-конференции 21 января 2025 года начальник управления Алтайского края по труду и занятости населения Надежда Капура.

Кем устраиваются участники СВО и могут ли они пройти переподготовку?

Чаще всего участники СВО устраиваются на работу охранниками, водителями автомобилей, операторами станков с программным обеспечением, военными и трактористами. При этом в школы и другие образовательные организации никто из них работать пока не пошел, пояснила Капура.

Сейчас участники СВО могут бесплатно получить дополнительное профессиональное образование по востребованным на рынке профессиям, подчеркнула чиновница. Например, востребованы курсы по изучению основ предпринимательской деятельности, по подготовке к полету и управлению беспилотными авиационными системами, по подготовке наладчика станков и манипуляторов с ПУ, по обучению тракториста, водителя автомобиля, системного администратора и так далее.

Надежда Капура/ Фото: amic.ru

Чиновница добавила, что вообще по нацпроекту "Демография" с 2019 по 2024 год в крае профобучение бесплатно прошли 11,4 тысячи человек. Среди них были и участники СВО.

"Наиболее популярные направлениями подготовки: интернет-маркетинг, таргетолог, веб-технологии, психология, современные технологии оценки персонала, управление кадрами, дизайн, управление в сфере закупок, библиотечная и информационная деятельность, социальная работа в системе социальных служб, бухгалтер, переподготовка водителей транспортных средств различных категорий и другие", – пояснила Капура.

Со всем перечнем можно ознакомиться на портале по труду и занятости населения Алтайского края в разделе: "Гражданам / Атлас востребованных профессий / Перечень востребованных профессий и специальностей на рынке труда Алтайского края", отметила чиновница.

"Конкретные условия обучения зависят от выбранной программы. Обучение по рабочим профессиям в большинстве случаев проводится очно без применения дистанционной технологии, есть очно-заочная форма, по дополнительным профессиональным программам предусматривается возможность дистанционного обучения", – сказала Капура.

Военный / Фото: amic.ru

Ветераны с инвалидностью тоже могут устроиться?

Если у участника СВО имеется инвалидность, то это не помешает ему устроиться на работу. Для них также действуют все меры господдержки. Специалисты службы занятости отдельно анализируют ситуацию каждого такого человека. При необходимости им предлагают профориентацию, обучение востребованной профессии и помогут открыть свое дело. С вакансиями соискатели с инвалидностью могут ознакомиться на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края в разделе "Гражданам" / "Гражданам с инвалидностью".

"В рамках государственной программы "Содействие занятости населения Алтайского края" из средств краевого бюджета возмещаются затраты работодателей на оборудование рабочего места, создание инфраструктуры доступности, частичную оплату труда инвалида и организацию наставничества. Ежегодно из средств краевого бюджета на стимулирование работодателей к трудоустройству инвалидов молодого возраста выделяется порядка 1 млн рублей", – рассказала Капура.

Также в крае действует закон о квотировании для трудоустройства инвалидов, в том числе для участников СВО с инвалидностью. Квота приема на работу распространяется на 2,5 тысячи работодателей, по этой квоте работают более шести тысяч человек.

Надежда Капура / Фото: amic.ru

Семьям участников СВО тоже помогают устраиваться на работу?

С начала СВО в службу занятости обратилось 470 членов семей участников СВО, из них 330 трудоустроили. В прошедшем 2024 году в службу занятости пришли 190 членов семей участников СВО, с трудоустройством удалось помочь 166 гражданам, рассказала Капура. 70 детей в возрасте от 14 до 17 лет также обеспечили временным трудоустройством в свободное от учебы время. На профобучение и повышение квалификации в 2024 году направили 30 человек, 28 из которых успешно завершили обучение и получили работу, сообщила она.

Члены семей участников СВО обучались по направлениям: кадровое делопроизводство, специалист в сфере закупок, специалист по социальной работе, швея и другим, отметила чиновница.

Капура напомнила, что в 2025 году краевая служба занятости реализует проект "Работа для СВОих", который включает комплекс мер поддержки и содействия занятости и профобучению участников СВО и членов их семей. Подробно о мерах поддержки им рассказывают в фонде "Защитники Отечества". Там же участники СВО и члены их семей могут получить консультацию социальных координаторов по вопросам занятости и обучения. В формате круглых столов и ярмарок вакансий также проводятся информационные мероприятия.

Для участников СВО и членов их семей создан специальный сервис на интерактивном портале по труду и занятости населения Алтайского края. По всем вопросам они могут и обратиться в центры занятости населения и по телефону контакт-центра краевой службы занятости: 8 (3852) 555-110.