Как в Алтайском крае растут производство и зарплаты в промышленном секторе?

Индекс промышленного производства за восемь месяцев 2024 года составил 105,8%

26 сентября 2024, 08:15, ИА Амител

В швейном цеху / Фото: пресс-служба Министерства промышленности и энергетики Алтайского края

Выпуск промышленной продукции в Алтайском крае за восемь месяцев 2024 года вырос почти на 6% по отношению к показателям прошлого года. Предприятиям удалось нарастить выпуск традиционных изделий, а также запустить новые импортозамещающие производства. О предварительных итогах развития промышленности и планах на будущее во время онлайн-форума рассказал министр промышленности и энергетики Алтайского края Вячеслав Химочка.

О росте производства

За восемь месяцев 2024 года предприятия Алтайского края вдвое нарастили выпуск дизельных двигателей и на 30% – топливной аппаратуры к ним. Добыча полиметаллических руд увеличилась на 45%, на 17% больше изготовили одежды, на 10% приросло химическое производство. В целом положительная динамика отмечена в 16 из 23 видов деятельности, относящихся к обрабатывающим производствам.

Фото: пресс-служба министерства промышленности и энергетики Алтайского края

"Главный показатель эффективности работы промышленности – рост выпуска продукции предприятий в натуральном выражении. В единицах оборудования, тоннах химических материалов, метрах ткани и штуках готовых изделий. В совокупности все это объединяется в индекс промышленного производства. Он по итогам восьми месяцев составил 105,8% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года", – сообщил Вячеслав Химочка.

Локомотивом роста стали предприятия оборонно-промышленного комплекса. Им удается не только выполнять поставленные государством задачи, но и осваивать новые виды продукции, которые нужны на переднем рубеже борьбы российским военным. За восемь месяцев совокупный индекс промышленного производства по отрасли составил 136,3%. Наибольший прирост объемов отмечается в ООО "Алтайский геофизический завод", АО "Барнаултрансмаш", АО "БПО "Сибприбормаш", Бийский олеумный завод – филиал ФКП "Завод им. Я.М. Свердлова", филиал АО "Курганмашзавод" – "Рубцовск".

Фото: пресс-служба Министерства промышленности и энергетики Алтайского края

Это говорит о том, что алтайская промышленность не только справляется с внешним давлением, но и обеспечивает возросший спрос на рынке и продолжает динамично развиваться, отметил министр. Предприятия готовы взять на себя еще большие объемы для производства, но для этого нужны сотрудники. Кадровые вопросы заводы решают повышением заработных плат.

О зарплатах и кадрах

Самые большие зарплаты (по данным за первое полугодие 2024 года) – в сфере добычи полезных ископаемых. Здесь среднемесячный доход составил 82,2 тыс. рублей, что на 13,2% выше уровня января – июня 2023 года.

Фото: пресс-служба министерства промышленности и энергетики Алтайского края

В сфере обрабатывающих производств размер средней зарплаты увеличился на 23,8% и достиг 58,8 тыс. В энергетике прирост достиг 17,5%, а зарплата установилась на отметке 60 тыс. рублей. Среди обрабатывающих отраслей максимальное повышение произошло в производстве текстильных изделий – 36,1%, металлургии – 30,5%, транспортном машиностроении – 30,5%.

Численность сотрудников на алтайских промышленных предприятиях за первое полугодие 2024 года увеличилась на 4,9% в сравнении с аналогичным периодом прошлого года и составила 96 923 человека, сообщил Вячеслав Химочка. Наибольший приток рабочих отмечался в производстве готовых металлических изделий и боеприпасов: на предприятия трудоустроился 1041 человек. На втором месте по наращиванию кадрового потенциала производство автотранспортных средств: штат пополнился на 829 сотрудников. Замыкает тройку лидеров производство машин и оборудования: заводам удалось привлечь 782 "новичка".

О рекордных инвестициях

Помимо кадрового потенциала, Алтайский край наращивает и инвестиционную активность. Это позволяет расширять и создавать импортозамещающие производства. По итогам 2023 года предприятия, которые курирует региональный Минпромэнерго, направили на реализацию новых проектов рекордные 28,6 миллиарда рублей. Для сравнения: в 2020 году эта сумма была в два раза меньше, подчеркнул министр.

В 2024 году из-за высокой ключевой ставки ЦБ условия по кредитам изменились и это сказалось на инвестактивности алтайских предприятий. Однако ни один реализуемый проект в регионе не был остановлен.

Вячеслав Химочка / Фото: пресс-служба Министерства промышленности и энергетики Алтайского края