Как в Алтайском крае ремонтируют дорогу к крупному предприятию и почему это важно

На работы выделили более полумиллиарда рублей

11 июля 2023, 08:05, ИА Амител

Ремонт дороги на подъезде к селу Яново/ Фото: amic.ru

Алтайские дорожники капитально ремонтируют дорогу, которая соединяет сразу несколько сел в Заринском районе и ведет к крупному сельхозпредприятию. Чтобы привести трассу в порядок, требуется более 500 млн рублей, большая часть этой суммы — средства инфраструктурного бюджетного кредита. О том, как идет ремонт, и чем важна эта дорога — в материале amic.ru.

Что это за дорога?

Работы идут на двух участках трассы. Первый — это 11 км дороги "Авдеевская База — Хмелевка — Клабуковка". Второй участок — на подъезде к селу Яново, здесь вместе с дорогой отремонтируют и мост. Протяженность этого ремонтируемого участка более 5 км, длина моста составляет 9,6 метра.

Как пояснил начальник строительного отдела "Алтайавтодора" Сергей Рубаненко, до ремонта эта дорога не соответствовала нормативным параметрам: отсутствовало асфальто-бетонное покрытие, имелись разные виды дефектов, которые ухудшали дорожное движение — ямы, просадки, выбоины. Отсутствовала должная ширина обочины, элементы водопропускных труб, которые весной отводят воду, износились.

Уже вскоре, по словам Рубаненко, в будущем здесь появится двухполосная дорога четвертой категории, которая обеспечит проезд всех видов транспорта.

Планируется, что следующий ремонт дороги может потребоваться лишь через 24 года, однако отремонтировать трассу могут и через 12 лет — если будут дефекты.

















































Ремонт дороги на подъезде к селу Яново/ Фото: amic.ru

Как дорога поможет предприятию?

Ждут обновления дороги не только в селах, которые она соединяет, но и на предприятии ООО "Блиновское", путь к которому тоже идет по этой трассе. Директор предприятия Игорь Блезняк вспоминает, что до ремонта дорога с предприятию была с выбоинами, кочками, и о каком-либо комфорте можно было только мечтать. После того, как рядом начали реализовывать крупный проект строительства животноводческого комплекса, потребность в ремонте выросла еще сильнее.

"Дорога решает ряд вопросов. Так как животноводческий комплекс рассчитан на заготовку своих кормов, пыль с дорог сильно мешает нам. Пыль поднималась, уходила на поля и травы и влияла на качество кормов. Асфальт убирает эту проблему. При выходе на производственную мощность 100%, у нас в сутки будет производиться прядка 100 тонн молока. Логистические маршруты по поставке кормов сможем наладить, станет проще реализовывать зерновые поставки", — пояснил Игорь Блезняк.

Что сделано сейчас на дороге?

Работы на участках ведет Северо-Восточное ДСУ и их заринский филиал, отметил Сергей Рубаненко. Рабочие кладут нижний слой щебеночно-песчаной смеси от 18 до 24 см толщиной, сверху идут два слоя асфальто-бетона (нижний слой 7 см, а верхний 5 см), которые смогут воспринимать нагрузки по 10 тонн на ось. В ближайшее время дорожники будут укладывать верхний слой и тротуары, а также укреплять обочины. Кроме того, в пределах сел Яново, Каменушка и Залесиха организуют освещение.

































Ремонт дороги на подъезде к селу Яново/ Фото: amic.ru

Когда закончатся работы?

Работы должны завершиться до 30 октября 2023 года. Однако на подъезде к селу Яново работы уже идут с опережением графика, сообщил Сергей Рубаненко. По его словам, там сделали более 52% от всех запланированных мероприятий. А на втором участке "Авдеевская база — село Каменушка" сейчас 23% готовности. Но это потому, что участки смежные, пояснил Рубаненко.

"Работы организованы так, что выполнившая работы на одном участке техника едет сразу на другое место. Поэтому на подъезде к Яново нижний слой уложен на всем участке, а здесь к этим работам только сейчас приступили. Получается, что один комплекс просто переехал с одного места на другое", — сказал он.

По словам Сергея Рубаненко, в будущем на этой дороге, возможно, сделают и другие участки. Решения будут приниматься планомерно — все зависит от конкретных дефектов и необходимости работ, отметил он.

Кроме того, Рубаненко напомнил, что в 2023 года на ремонт дорог по инфраструктурным кредитам Алтайскому краю выделили 3,5 млрд рублей — это примерно на 1,5 млрд больше, чем в 2022-м. На эти деньги в крае в 2023 году починят 38,8 км дорог, тогда как в 2022 году по инфраструктурным кредитам удалось привести в порядок только 14 км. Всего по Алтайскому краю "Алтайавтодор" сейчас ремонтирует восемь объектов. И доля средств инфраструктурных кредитов составляет более 85% от всех затрат на ремонт, отметил он.

В Минтрансе сообщили, что всего за счет средств инфраструктурных кредитов с 2022 по 2023 годы будут создана 29 объектов транспортной и инженерной инфраструктуры. В том числе будут обновлены и построены новые дороги, мосты и путепроводы в Белокурихе, Заринске, Барнауле, а также в Алтайском, Заринском, Солтонском районах.

Всего, по словам министра транспорта на дорожную отрасль Алтайского края в этом году будет израсходовано 22,9 млрд рублей.