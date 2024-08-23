Как в Барнауле отметили День российского флага. Фоторепортаж

Огромный триколор пронесли жители Барнаула по улицам города

23 августа 2024, 07:15, ИА Амител

День российского флага в Барнауле / Фото: barnaul.org, amic.ru

День государственного флага Российской Федерации – это праздник, который отмечается по всей стране, и Барнаул не стал исключением. Город подготовил насыщенную программу мероприятий, посвященных этому знаменательному событию.

Началось празднование с торжественной церемонии поднятия государственного флага России. Уже традиционно это событие проходит в Нагорном парке у стелы "Город трудовой доблести". Позже по пешеходной улице Мало-Тобольской до набережной Оби волонтеры, активисты и депутаты пронесли огромный 50-метровый триколор.

В разных районах города в этот день прошли акции по раздаче ленточек-триколор, патриотические мероприятия, концерты. Юным барнаульцам в торжественной обстановке вручили паспорта гражданина Российский Федерации.

А в парке культуры и отдыха "Центральный" прошла программа "Под флагом России".

Как это было - в нашем фоторепортаже.