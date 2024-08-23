Как в Барнауле отметили День российского флага. Фоторепортаж
Огромный триколор пронесли жители Барнаула по улицам города
23 августа 2024, 07:15, ИА Амител
День государственного флага Российской Федерации – это праздник, который отмечается по всей стране, и Барнаул не стал исключением. Город подготовил насыщенную программу мероприятий, посвященных этому знаменательному событию.
Началось празднование с торжественной церемонии поднятия государственного флага России. Уже традиционно это событие проходит в Нагорном парке у стелы "Город трудовой доблести". Позже по пешеходной улице Мало-Тобольской до набережной Оби волонтеры, активисты и депутаты пронесли огромный 50-метровый триколор.
В разных районах города в этот день прошли акции по раздаче ленточек-триколор, патриотические мероприятия, концерты. Юным барнаульцам в торжественной обстановке вручили паспорта гражданина Российский Федерации.
А в парке культуры и отдыха "Центральный" прошла программа "Под флагом России".
Как это было - в нашем фоторепортаже.
17:08:27 23-08-2024
Кто его отмечает? Такой же высосанный из пальца "праздник" как и 4 ноября и День Независимости...Настоящий праздник в России - 7 ноября, День Победы и Новый год...