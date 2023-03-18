Как в Барнауле празднуют годовщину воссоединения Крыма с РФ

В разных уголках краевой столицы проходят мелкие мероприятия – раздача ленточек, мастер-классы, выступления, соревнования и так далее

18 марта 2023, 16:15, ИА Амител

Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

В Барнауле 18 марта отмечают девятую годовщину воссоединения Крыма с РФ. В этом году власти решили не проводить крупных митингов и концертов, а сделать упор на мелкие мероприятия. О том, какие активности уже провели в столице Алтайского края, рассказали в телеграм-канале мэрии.

Так, в библиотеке № 32 в Индустриальном районе для старшеклассников лицея № 101 прошёл информационный час "Крым – это Россия!", на котором учащимся рассказали об истории полуострова, а также показали фильм "Юго-Западный Крым. Россия. Гений места".

Информационный час в библиотеке № 32 / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

Также в спортивном клубе "Вега-кристалл" по ул. Малахова, 175, прошёл мастер-класс по стрельбе из лука для подростков, состоящих на учёте в органах и учреждениях системы профилактики.

Мастер-класс по стрельбе из лука / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

С 12:00 до 13:00 на пересечении проспекта Ленина и улицы Димитрова прошла молодёжная социальная акция по раздаче информационных листовок и лент триколор "Крым – НАШ!".

В Железнодорожном районе подвели итоги конкурса рисунков "Крым. Россия. Навсегда!", который стартовал 13 марта. Его участниками стали воспитанники детских садов, учащихся школ, колледжей и вузов. Всего поступило более 50 работ.

Одна из работ конкурса рисунков "Крым. Россия. Навсегда!" / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

Прошли мастер-классы на базе Центра детского творчества Центрального района Барнаула. Школьники выполнили творческие работы, посвящённые воссоединению Крыма с Россией. Также в Барнаульской городской станции юных техников прошёл квиз "Наш прекрасный Крым!".

А во Дворце культуры "Южный" состоялся флешмоб с участием коллективов ДК. Девушки и юноши с российскими флагами выстроились в фойе и станцевали под российские песни.

Флешмоб в ДК "Южный" / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

Годовщину присоединения Крыма отметили и в Ленинском районе – там прошла акция по раздаче ленточек триколор на площади Народной и Аллее Победы. Кроме того, в посёлке Березовка активисты также раздавали жителям буклеты и ленточки.

Раздача ленточек в Ленинском районе / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

На площади Мира провели тематический проект "Крымская весна". Здесь выступили воспитанницы спортшколы № 9, группа "ГимнаZтёрка" гимназии № 79, коллектив Алтайской академии гостеприимства "Импульс". Также прошла викторина, в ходе которой "дети и взрослые вспомнили о том, что полуостров Крым издавна был частью нашей страны, ответили на вопросы тематической викторины, собрали пазлы с изображением достопримечательностей Крыма", подчеркнули в горадминистрации.

Мероприятие на площади Мира / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

А ещё в Барнауле сегодня провели турнир по баскетболу 3х3 среди детей и подростков Железнодорожного района. В школе № 37 встретились 10 команд в возрастных категориях до 12 и до 16 лет.

"По итогу игр в обеих возрастных категориях лучшими оказались ребята из 37-й школы. Второе место среди учащихся до 12 лет заняла команда школы № 64, третье – команда гимназии № 80. Серебро в категории до 16 лет взяли ребята из гимназии № 80, замкнули тройку лидеров учащиеся школы № 64", – рассказали в мэрии.

Соревнования по баскетболу / Фото: мэрия Барнаула / t.me/barnaul_org

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