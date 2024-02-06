Как прошел масштабный кинофорум в Белокурихе, где обсудили съемки фильмов в Сибири

Форум регионального кино "Новый вектор. Сибирь" прошел в Белокурихе с 31 января по 3 февраля

06 февраля 2024, 06:15, Антон Дегтярев

Форум регионального кино "Новый вектор. Сибирь" / Фото: Антон Дегтярев

Более 100 представителей российской киноиндустрии из 12 территорий страны побывали на форуме регионального кино "Новый вектор. Сибирь", который проходил в городе-курорте Белокуриха с 31 января по 3 февраля 2024 года. Среди участников – режиссеры, продюсеры, чиновники, руководители и топ-менеджеры онлайн-платформ, медиахолдингов, телеканалов. Как именно прошло мероприятие и что обсуждали на нем – в материале amic.ru.

"Снимать кино у себя и про себя"

Масштабный кинофорум в Белокурихе начался с "Конференции сибирских кинокомиссий". Говорили о развитии кинематографа в субъектах СФО. Модератор дискуссии Дмитрий Якунин сообщил, что в 2023 году на развитие кино из региональных бюджетов выделили 67,7 млн рублей. При этом 65 млн рублей в 2023 году потратили в качестве рибейтов (компенсация части расходов кинокомпаний из регионального бюджета).

Первым из представителей регионов выступила министр культуры Алтайского края Елена Безрукова. Она отметила, что в 2022-2023 годах в Алтайском крае была создана кинокомиссия. Разработан и проект документа "Стратегия развития кинематографии в Алтайском крае на 2024-2034 годы". Также в 2023-м в регионе заработала система рибейтов. Из бюджета края выделили на поддержку кинокомпаний, пожелавших снимать кино в регионе, 10 млн рублей, но на конкурс так никто и не заявился. Однако программу продолжили, и в 2024-м на рибейты снова выделили все те же 10 млн рублей. "Киношникам" могут компенсировать до 30% уже понесенных затрат на съемки фильма в регионе.

По словам Безруковой, сейчас в производстве в крае находится более 15 проектов (художественных и документальных), работает 77 муниципальных и частных кинозалов. Но в ближайшее время планируется открытие дополнительных кинозалов, в том числе и социальных, на базе учреждений культуры, сказала Безрукова.

Елена Безрукова (в центре) / Фото: Антон Дегтярев

После презентации кинокомиссий состоялась дискуссия на тему финансирования регионального кино, на которой эксперты обсудили, где брать деньги на производство фильмов, и подробно поговорили о поддержке дебютантов.

Вечером прошла церемония открытия форума. По видеосвязи с речью к собравшимся обратились губернатор Алтайского края Виктор Томенко и режиссер Никита Михалков. Томенко рассказал о том, что в регионе создана кинокомиссия, внедрена система рибейтов, реализуются образовательные проекты, сценарные конкурсы и многое другое. А Никита Михалков назвал форум "чрезвычайно важным" и отметил, что это возможность для людей заниматься кинематографом у себя на родине и снимать его "у себя и про себя".

"На таком форуме могут проходить мастер-классы, обсуждения, возможность поделиться своим опытом, найти заинтересованного человека или компанию, которая готова вложиться в региональную картину. Это полезная вещь. Думаю, там, где есть остатки киностудий или документальные киностудии, это поможет возродить кинематографические технологии, региональные студии, на которых должно сниматься кино. <...> Очень надеюсь, что, наконец, мы сможем развивать кинематограф не только в центре, но и регионах, где это не менее, а, может, даже более важно, чем в центре", – отметил Михалков.

Перед собравшимися выступили также актер Владимир Стержаков и писатель, драматург и театральный режиссер Евгений Гришковец. Последний 40 минут рассказывал истории из жизни.

Евгений Гришковец на открытии форума/ Фото: Антон Дегтярев

"Сотворчество с жизнью"

На второй день форума в конференц-зале санатория "Сибирь" показывали фильмы по программе Фонда поддержки регионального кинематографа "Сибирские истории". Продюсер Фонда поддержки регионального кино Василиса Юренкова рассказала amic.ru, что все картины этой программы были сняты в Сибирском федеральном округе, а именно – в Иркутской, Томской, Новосибирской областях, в Республике Хакасия и в Красноярском крае. Работы стали частью конкурса документальных фильмов "Россия. Взгляд в будущее". И каждый год в его рамках снимается около 60 фильмов.

"Наш взгляд направлен вглубь России. Тематика наша – это региональные тренды, и основная цель – поддержка региональных кинематографистов. Мы пытаемся развивать кинематограф в регионах и помогать дебютантам. Зрителям хочется посмотреть на тех, кто живет рядом с ними, на то, какие есть уникальные личности, о которых мы ничего не знаем", – отметила Василиса Юренкова.

Всего зрителям показали пять короткометражных фильмов. Это картины "Король бакланов", "Хакасские Страдивари", "Сибирский цех: Современное искусство", "Бит Бомбит. И это – закон!" и "Мир Ольги". Последний фильм рассказывал историю поиска и взросления сибирской актрисы с ограниченными возможностями Ольги Стволовой.

Форум регионального кино "Новый вектор. Сибирь" / Фото: Антон Дегтярев

Картину представила режиссер ленты из Новосибирска Маргарита Волкова. В разговоре с журналистом amic.ru она рассказала, что на форуме фильм показывали впервые. Съемки длились около полутора месяцев. Десять дней съемочная группа буквально жила вместе с главной героиней и наблюдала за ней.

"Съемки были с утра до вечера, это 80 часов снятого материала. На самом деле это полнометражный фильм, у нас получилось его смонтировать. Он был классный, но у нас были условия конкурса уложиться в 25 минут. Конечно, вся структура полетела мимо. И Оля оказалась персонажем очень своеобразным, она менялась, потом решила не снимать фильм вообще. Таков герой, и нужно было подчеркнуть ее фишки, ее особенности, ее "артовость", потому что она вся в бесконечных перформансах. Сейчас фильм в первый раз показывается. Буквально два месяца назад мы начали отправлять его на фестивали. Все-таки это фестивальное, а не зрительское кино. 100% это арт, и это сложная проблематика, сложная героиня", – отметила режиссер.

Маргарита Волкова рассказала, что до "Мира Ольги" снимала художественные короткометражки и анимационный сериал для "Союзмультфильма". Но она попробовала себя в документальном кино.

"Это был вызов. И получилось удивительно и круто. И мне кажется, что документальное кино – это сотворчество с жизнью, с людьми и с миром. Это куда круче, чем выстраивать все по стандартному шаблону. Здесь просто показываешь жизнь. К тому же сейчас появилась возможность всем снимать документальное кино на телефон. Блогинг – это тоже в каком-то смысле документальная история, если она сделана внятно, с историей. Бери и делай, как однажды мне сказал Тимур Бекмамбетов. И он прав, потому что по большому счету нет ограничений по технике. Бери и делай", – рассказала она.

Маргарита Волкова (в центре) и Василиса Юренкова (справа) на премьере фильма "Мир Ольги" на Форуме / Фото: Антон Дегтярев

Съемки кино на Алтае

После просмотра фильмов эксперты обсудили опыт кинопроизводства в Алтайском крае и Республике Алтай.

Участники дискуссии разделились на две группы. В одной были продюсеры, а в другой – чиновники и представители кинокомиссий. Продюсеры рассказали о проблемах, с которыми сталкиваются "киношники", когда приезжают снимать фильмы в регионе. В большей степени они говорили о логистике, технике, нехватке специалистов на месте и отсутствии помощи со стороны региона.

Министр культуры Алтайского края Елена Безрукова напомнила, что в регионе работает кинокомиссия, которая готова поддержать съемочные группы. Заместитель главы администрации Белокурихи Наталья Безлюдская также отметила, что город готов, чтобы в нем снимали "большое кино". И места для размещения съемочных групп у них есть, сказала она.

Продюсер Альберт Рябышев отметил, что главная проблема для московских команд не в транспорте, питании или местах размещения, а в обеспечении безопасности и в медицинском сопровождении. Так, продюсерам приходится лично договариваться с полицией и с медицинскими организациями. В 2015 году докторов вообще пришлось привозить в районы Алтая из Барнаула, потому что с местными медиками договориться не получилось, отметил он.

Однако замминистра культуры Алтайского края Алексей Бочаров ответил, что эти вопросы сейчас уже решаются легко, благодаря работе кинокомиссий. Он сказал, что на съемках фильмов "Бешенство" и "Бансу" государственные службы активно помогали "киношникам".

Но на этом второй день форума не закончился. Затем здесь представили и новые фильмы, которые намерены снять на Алтае московские и местные производители. Подробнее о них можно прочитать здесь.

Форум регионального кино "Новый вектор. Сибирь"/ Фото: Антон Дегтярев

Сотрудничество с Азией

На третий день форума прошла сессия главного продюсера медиаплатформы "Смотрим" Лили Шерозия "Кино: искусство продавать", а также круглый стол, посвященный сотрудничеству в кинопроизводстве между Россий, Казахстаном, Китаем и Монголией. Перед собравшимися в онлайн-обращении выступил вице-президент по производству киностудии "Казахфильм" им. Шакена Айманова. Он рассказал, что в 2024 году в Казахстане пройдет два масштабных кинофестиваля – "Евразия" и фестиваль имени Шакена Айманова. Также он отметил, что на киностудию периодически обращаются продюсеры из России, а в конце 2023 года "Казахфильм" подписал с Минкультом Республики Саха меморандум о сотрудничестве в части производства фильмов.

Ответственный секретарь Союза кинематографистов Казахстана, заслуженный деятель Республики Казахстан, кинопродюсер Канат Торебай в своем онлайн-обращении отметил, что республика создает совместные проекты со студией "Невафильм". А кинематографисты из Казахстана участвовали в создании лент "Тобол", "Орда" и других.

О взаимодействии с китайским рынком рассказал заместитель генерального директора и соучредитель компании "РК Медиа" Дмитрий Кормилицин. Он отметил, что в 2023 году сборы китайского кино в прокате составили почти 55 млрд юаней (примерно 691 млрд рублей), а российский рынок составил около 6 % от китайского. При этом национальное кино в КНР составляет 84% рынка, а бюджеты кассовых фильмов доходят до 1,5 млрд юаней, отметил он.

Однако работать на китайском рынке нашим компаниям пока сложно, отметил продюсер Родион Павлючик. По его словам, фильм в Китае будет считаться иностранным, даже если снят в Китае и с местными актерами. А значит, он попадет под протекционные квоты для зарубежного кино.

"Чтобы запустить копродукцию с Китаем, нужно удовлетворять их запросам, подстраивать историю под китайский менталитет. Пока из наших крупных игроков на это никто идти не готов, но есть предпосылки, чтобы эту тенденцию изменить", – отметил Дмитрий Кормилицин.

Также продюсеры говорили о покупке контента из азиатских стран и сотрудничестве в сфере кино на постсоветском пространстве.

Четвертый день, 3 февраля, был посвящен локейшн-туру, в ходе которого московским продюсерам показали места, где можно снять кино на Алтае.

Форум регионального кино "Новый вектор. Сибирь"/ Фото: Антон Дегтярев

Зачем нужен форум?

Советник генерального директора "Красный квадрат" Михаил Щегорцов отметил, что конференции нужны в первую очередь для того, чтобы крупные кинокомпании и медиахолдинги могли напрямую пообщаться с региональными компаниями, министерствами культуры, департаментами, "обсудить проблемы и сблизить позиции для улучшения кинопроизводства в регионе".

Главная цель конференции была в том, чтобы столичные "киношники" поняли, что есть в регионах, и как компании могут поучаствовать в кинопроизводстве в Сибири, отметил гендиректор дистрибьюторского подразделения компании "Красный квадрат" Максим Лысов.

"То же документальное кино мы заинтересованы брать на дистрибьюцию, пристраивать на какие-то центральные каналы, каждый раз это индивидуально. Финансирование документального кино увеличивается, есть платформы с приличными бюджетами", – отметил он.

Кроме того, конференции – это способ договориться с местной администрацией и посмотреть на таланты из других регионов, отметила генеральный продюсер группы компаний "Формат ТВ" Оксана Барковская.

"Я много езжу по регионам и очень многих авторов, режиссеров, операторов, режиссеров монтажа перевожу из регионов, у меня компания на 80% состоит из региональных сотрудников. Я плохо отношусь к московскому снобизму, когда нужен только красный диплом ВГИК. Огромное количество людей видела после ВГИКа с пустыми глазами и пустыми головами. Важно, чтобы была обратная связь с участниками, чтобы участники что-то для себя почерпнули. И кулуарное общение очень важно с потенциальными продюсерами. Любые подобные мероприятия важны для индустрии", – подчеркнула она.

Креативный продюсер студии "РоЕл" Никита Ватулин-Тарасенко также отметил, что "все начинается с обсуждения", поэтому конференция, по его мнению, – большой шаг для развития кино в Сибири. И главное, что чиновники здесь могли услышать проблемы продюсеров, сказал он.

"Представители местных администраций могут выслушать и понять, что нужно для развития, напрямую от представителей киноиндустрии. Такие конференции – это выстраивание диалога, развитие некоторой творческой среды, где региональные представители могут знакомиться, налаживать контакты и, возможно, производство фильмов", – отметил он.

Продюсер Родион Павлючик / Фото: Антон Дегтярев

"Берем на карандаш"

Продюсер Родион Павлючик подчеркнул, что для него главное на таких мероприятиях – локейшн-тур, который является "одним из самых эффективных способов по привлечению московских, питерских продюсеров для съемок в регионе". На них продюсеры могут своими глазами посмотреть, какие места для съемок есть в субъекте, а также поговорить с чиновниками и местными командами, отметил он.

Форум потому и прошел на Алтае, ведь здесь есть множество локаций, где можно снять кино, а также "традиции, история и настоящие творцы", подчеркнул генеральный продюсер форума "Новый вектор" Дмитрий Якунин.

"Немаловажный итог этого форума – такой мини-питчинг, от которого потом будет, надеюсь, какой-то результат. Думаю, отзовутся те предложения, которые будут высказаны сейчас на нашем форуме. Мы доведем предложения до федеральных органов власти, до людей, принимающих решение. А дальше мы надеемся, что результативность будет. Мы за то, чтобы кино в регионе снимали, и мы презентовали успешные модели практики в сибирских регионах, на которые мне очень хотелось, чтобы равнялись и остальные регионы", – отметил Якунин.

Дмитрий Якунин / Фото: Антон Дегтярев

Министр культуры Елена Безрукова в разговоре с журналистами подчеркнула, что край впервые принял подобное киномероприятие. Она отметила, что сибирские кинематографисты получили возможность для прямых коммуникаций с продюсерами и экспертами, чтобы презентовать и предложить себя. А чиновники смогли рассказать о возможностях Алтайского края и показать локации в регионе, где можно снимать кино.

"Впервые на подобный форум мы привезли целый пул представителей алтайских кинематографистов, порядка десяти человек с нами приехали. Поэтому, конечно, и для них возможность здесь, на территории Алтайского края, на нашей площадке получить полезные знакомства, знания, контакты для дальнейшей работы. Все, что происходит в межсессионный период, когда люди общаются, – не менее полезно. Мы узнаем, где можно получить полезные консультации, кто интересуется съемками на Алтае, в Томске, на Байкале и так далее. Берем себе это на карандаш и, конечно, делаем себе очень внятный план для дальнейшей работы", – пояснила Безрукова.

Белокуриха для мероприятия была выбрана потому, что этот город – единственный за Уралом курорт федерального значения, где есть "красота, комфорт и потенциальная привлекательность как кинолокации", пояснила Безрукова. А зимой они приехали, потому что летом у продюсеров плотный рабочий график, а в январе-феврале у киношников есть "окно" в съемках.

Заместитель генерального директора АО "Курорт Белокуриха" Олег Акимов отметил, что город также готов к тому, чтобы в нем не только проводили конференции, но и снимали кино.

"Мы можем организовать, предоставить место. Здесь есть где жить, разместиться, здесь много природных локаций, можно снимать кино. У нас здесь снимали кино, поэтому я приглашал всех поработать, мы открыты для всех. Интересно, чтобы здесь сняли художественный, документальный или исторический фильм об археологии", – отметил он.

Напомним, что в ходе форума министр культуры Алтайского края Елена Безрукова анонсировала открытие студии анимации на базе Алтайского института культуры, а также выделение 10 млн рублей на рибейты в 2024 году тем съемочным командам, которые захотят снять кино в Алтайском крае. А член Совета Ассоциации владельцев кинотеатров (АВК) Роман Исаев рассказал amic.ru о состоянии кинотеатров.