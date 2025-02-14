Как в Барнауле прошли "выборы" мэра. Фоторепортаж

Голосование за нового главу города прошло в рамках заседания гордумы

14 февраля 2025, 14:45, ИА Амител

Заседание Барнаульской городской Думы 14 февраля / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

14 февраля в Барнауле выбрали нового главу города. Им стал действующий мэр Вячеслав Франк. Большая часть депутатов проголосовала за его кандидатуру на заседании Барнаульской городской Думы. Всего на пост претендовали три человека: руководитель фракции ЛДПР в БГД Алексей Скосырский, директор Алтайского института экономики Максим Трухин и действующий мэр Вячеслав Франк. Подробнее о процедуре избрания вы можете прочитать тут. А мы подготовили фоторепортаж с заседания БГД.

Напомним, что с 2010 года в столице Алтайского края нет прямых выборов мэра, для избрания градоначальника объявляется конкурс, на который все желающие подают документы, проходят проверку конкурсной комиссии. Затем на заседании БГД кандидаты представляют свои "предвыборные" программы, а депутаты за них голосуют. Кто набрал большинство, тот и победил.