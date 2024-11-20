Как в Барнауле строят новый концертный зал и почему сроки его сдачи перенесли на год?

Реконструкцию бывшего клуба "Зебра" должны были закончить еще в 2023 году. За это время объект "подорожал" в полтора раза

20 ноября 2024, 08:30, Вячеслав Кондаков

Строительство музыкального колледжа в Барнауле / Фото: amic.ru

Сроки окончания реконструкции здания Алтайского государственного музыкального колледжа, где в начале нулевых размещался культовый ночной клуб "Зебра", перенесли еще на один год. Сдать современный концертный зал на 447 человек планировали в конце 2023-го. Однако из-за изменений в проектно-сметной документации сроки пришлось скорректировать, а ремонт здания "подорожал" с 320 до 488 миллионов рублей. Об этом amic.ru сообщили в Министерстве строительства и ЖКХ Алтайского края.

Как идет строительство концертного зала?

Подрядчиком выступает компания "Век-строй", которая до этого занималась возведением театра кукол "Сказка". В настоящее время полностью выполнено усиление фундаментов, устройство черновых полов в подвале, кладка кирпичных стен первого этажа, монтаж плит перекрытия, облицовка фасада керамогранитной плиткой, устройство кровли зрительного зала и перехода, установка окон.

Почему сроки сдачи объекта снова перенесли?

По данным регионального Минстроя, в ходе реконструкции, когда подрядчиком вскрываются старые строительные конструкции, обнаружили некоторые дополнительные работы. Для этого пришлось снова корректировать проектно-сметную документацию. В итоге контракт с подрядчиком продлили до 1 августа 2025 года.

При этом, подчеркнули в ведомстве, подрядчик продолжает выполнять работы, не связанные с изменением проектно-сметной документацией. Это устройство лестниц, кровли и трюма сцены, подпорных стенок, наружных и внутренних инженерных сетей, входов, фасада, монтаж металлоконструкций балконов, бетонирование фундаментов и монтаж железобетонных блоков (главный вход), отделочные работы.

Как изменится здание музыкального колледжа?

После реконструкции на цокольном этаже здания появится зона технических и служебных помещений. Кроме того, там разместят туалеты для посетителей и лифты. На первом этаже будущего зала расположат кассы, вестибюль с кафе, а также концертный зал на 447 человек. Ширина зала составит 17,3 метра, а его глубина – около 30 метров. Также на первом этаже появятся гримерные и склады для музыкальных инструментов. В ходе реконструкции площадь объекта увеличится на 1000 квадратных метров: будет построен третий этаж, соединяющий концертный зал с четырехэтажным корпусом. Здесь разместят библиотеку, читальный зал и административные кабинеты.

Как менялась стоимость работ?

Ориентировочная, предварительная стоимость реконструкции здания музколледжа составит 488,3 миллиона рублей. Окончательная сумма будет определена после получения положительного заключения КАУ "Государственная экспертиза Алтайского края".

Изначально планировалось потратить на работы около 320 миллионов рублей. Деньги выделили из бюджета Алтайского края. Однако в конце 2021 года из-за резкого скачка цен на строительные материалы и металл властям пришлось в срочном порядке пересматривать условия договора с подрядчиком. В итоге сумма выросла до 419 миллионов рублей. Сейчас же работы обойдутся почти в полмиллиарда рублей.

Именно в этом здании располагался клуб "Зебра" – одно из самых популярных мест города в начале нулевых. Отдохнуть в "Зебру" приходили неформалы, любители рок-музыки и обычные студенты краевой столицы.