"Как в Баварии". Томенко рассказал про алтайский солод, который лучше европейского

В год здесь могут производить до 1500 тонн солода

17 июля 2023, 12:15, ИА Амител

















































Виктор Томенко на предприятии по производству солода / Фото: Антон Червяков

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил предприятие "Центральное" в Родинском районе и высоко оценил производство солода, сообщает правительство региона.

Предприятие – в тройке лидеров района по выращиванию ячменя, пшеницы, чечевицы, гречихи, гороха. Недавно здесь начали производить солод.

"Сейчас его продают не только в нашем крае, но и поставляют в соседние регионы. Мне показали полный цикл производства: от выращивания ячменя до сушки и упаковки солода. И планы по развитию есть. В год здесь могут производить до 1500 тонн солода", – отметил Томенко.

Он подчеркнул, что алтайский солод не уступает по качеству европейским конкурентам, а во многом даже лучше.

"Уверенно скажу, что в Алтайском крае есть продукция как в Баварии. Со временем Алтайский край сможет обеспечить солодом всю Россию, если это будет необходимо", – добавил глава региона.

Также на предприятии хотят производить еще и карамельный солод, который сейчас поставляют в основном из-за рубежа, так что конкуренция на этом рынке низкая.

Ранее Томенко посетил предприятие, которое захватывает рынки РФ и зарубежья.