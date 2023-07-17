"Как в Баварии". Томенко рассказал про алтайский солод, который лучше европейского
В год здесь могут производить до 1500 тонн солода
17 июля 2023, 12:15, ИА Амител
Губернатор Алтайского края Виктор Томенко посетил предприятие "Центральное" в Родинском районе и высоко оценил производство солода, сообщает правительство региона.
Предприятие – в тройке лидеров района по выращиванию ячменя, пшеницы, чечевицы, гречихи, гороха. Недавно здесь начали производить солод.
"Сейчас его продают не только в нашем крае, но и поставляют в соседние регионы. Мне показали полный цикл производства: от выращивания ячменя до сушки и упаковки солода. И планы по развитию есть. В год здесь могут производить до 1500 тонн солода", – отметил Томенко.
Он подчеркнул, что алтайский солод не уступает по качеству европейским конкурентам, а во многом даже лучше.
"Уверенно скажу, что в Алтайском крае есть продукция как в Баварии. Со временем Алтайский край сможет обеспечить солодом всю Россию, если это будет необходимо", – добавил глава региона.
Также на предприятии хотят производить еще и карамельный солод, который сейчас поставляют в основном из-за рубежа, так что конкуренция на этом рынке низкая.
Ранее Томенко посетил предприятие, которое захватывает рынки РФ и зарубежья.
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