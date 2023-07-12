Томенко рассказал, как в крае поддерживают молодых аграриев

Те, кто переезжает жить в села, получают деньги на обустройство

12 июля 2023, 13:17, ИА Амител

Фото: t.me / tomenko_22

Губернатор Алтайского края Виктор Томенко рассказал о том, как в регионе поддерживают молодых аграриев, переезжающих в села. Пост об этом он опубликовал в своем телеграм-канале.

"Размер социальной выплаты на обустройство – от 300 тысяч до 500 тысяч рублей. С 2018 года мы направили на это больше 55 миллионов – поддержку получили 177 человек", – отметил глава региона.

Он добавил, что во время поездки в Тогул посетил крупнейший агрокомплекс "Антипинское", на котором работают специалисты, получившие деньги от государства. Сотрудники рассказали, что своей работой они довольны.