Как в Госдуме хотят ужесточить наказание для владельцев агрессивных животных?

Судебная практика показывает, что зачастую к хозяевам агрессивных собак применяются несоразмерно мягкие наказания

13 августа 2024, 16:00, ИА Амител

Злая собака. Фото: ARTISTIC FRAMES/unsplash.com

Ужесточить наказание для владельцев собак предлагают в Госдуме. В случае, если нападение четвероногого привело к тяжким травмам у человека, нужно составлять не административный протокол, а возбуждать уголовное дело. С такой инициативой выступил вице-спикер нижней палаты парламента Борис Чернышов. Подробнее в рубрике "Вопрос-ответ".

Как хотят ужесточить наказание для владельцев агрессивных животных?

Борис Чернышов предлагает привлекать к уголовной ответственности владельцев агрессивных собак, которые нанесли тяжкий вред здоровью людей или других животных. Если выяснится, что хозяин не обеспечил меры безопасности и не предотвратил нападение питомца, его действия должны квалифицировать как непосредственное участие в преступлении, считает вице-спикер Госдумы. Он напомнил, что статье "Умышленное причинение тяжкого вреда здоровью" предусмотрено наказания до 15 лет лишения свободы".

Действующие меры воздействия на нерадивых владельцев опасных животных Чернышов считает слишком мягкими. Чтобы ужесточить наказание, он направил письмо главе МВД России Владимиру Колокольцеву, сообщает издание "Коммерсант".

Какое наказание сейчас предусмотрено для владельцев агрессивных животных?

По текущему законодательству, за выгул собак без намордника предусмотрен штраф до двух тысяч рублей. В случае, если животное нанесёт ущерб чужому имуществу, владельца оштрафуют на такую же сумму. Если же агрессивное поведение питомца привело к нападению на другое животное, штраф может составить от 4 до 5 тысяч рублей.

Стоит отметить, что в июне 2023 года Госдума уже приняла поправки к Кодексу об административных правонарушениях (КоАП), увеличивающие штрафы для владельцев агрессивных собак. Эти штрафы варьируются от 10 до 30 тысяч рублей. В случаях, когда собаку используют для умышленного причинения вреда, наказание может быть ещё строже. Однако на практике большинство таких инцидентов квалифицируются как причинение вреда по неосторожности.