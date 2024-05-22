На Алтае сделают обязательной регистрацию и маркировку животных
Поправки рассмотрят в первом чтении на ближайшей сессии АКЗС
22 мая 2024, 08:33, ИА Амител
Бродячая собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru
В Алтайском крае планируют сделать обязательной регистрацию и маркировку животных, чтобы легче было найти хозяев, пишут "Вести Алтай".
В случае несоблюдения этой нормы будут предусмотрены штрафы. Депутаты уже активно работают над проектом закона.
В нем пропишут и другие меры борьбы с животными, которые уже находятся на улице, – например, создание пунктов временного содержания. Если хозяина не найдут, собаку отправят в приют либо усыпят, если она неизлечимо больна или проявляет немотивированную агрессию.
Ввести новый порядок планируют в 2025 году. Поправки рассмотрят в первом чтении уже на ближайшей сессии АКЗС.
08:44:40 22-05-2024
Мышь-это домашнее животное?
08:45:47 22-05-2024
А потом и налог на них введут.
09:52:57 22-05-2024
Гость (08:45:47 22-05-2024) А потом и налог на них введут.... Надеюсь, да. Владение собакой должно стать подобным владению оружием - сложно и дорого. Нарушителям - серьёзные штрафы, рецидивистам - реальные сроки.
10:22:40 22-05-2024
Гость (09:52:57 22-05-2024) Надеюсь, да. Владение собакой должно стать подобным владению... Плюсану вам.
10:39:21 22-05-2024
Гость (09:52:57 22-05-2024) Надеюсь, да. Владение собакой должно стать подобным владению... не столько сложно сколько хлопотно. Собаку бойцовскую нужно будет дрессировать, обучить, содержать в вольере, раз в год вести к ветелинару на проверку здоровья и прививки ну и самому вести себя порядочно не пить не скандалить а то можно будет лицензии лишиться
09:43:12 22-05-2024
Скажите, рыбок всех везти, или от определенного размера?
10:21:29 22-05-2024
Гость (09:43:12 22-05-2024) Скажите, рыбок всех везти, или от определенного размера?... Сказано же "... проявляет немотивированную агрессию." Пираньи в обязательном порядке!
09:44:03 22-05-2024
Законов много напринимали. За это они деньги получают. А кто за исполнением следить будет?более важные законы не соблюдаются...
О людях сначала заботится надо а не о собаках.
У нас есть люди хуже собак живут.
09:48:00 22-05-2024
С трудом представляю что это будет кто то исполнять.
10:20:50 22-05-2024
Гость (09:48:00 22-05-2024) С трудом представляю что это будет кто то исполнять. ... Штрафы и конфискации имущества должны убедить подчиняться...
10:23:22 22-05-2024
Гость (09:48:00 22-05-2024) С трудом представляю что это будет кто то исполнять. ... Штраф получат - быстро начнут исполнять.
10:27:00 22-05-2024
В кои то веки что-то реально правильное сделают местные законодатели. Именно регистрация, именно маркировка, и именно штрафы за выброшенных животных. Надо людей приучать - нельзя бездумно "заводить" животных и потом также бездумно их вышвыривать на улицу. Те же собаки - это не игрушка. Владение животным должно быть осознанным и ответственным. Если вы не хотите стай бродячих собак такой закон именно то, что нужно.
21:26:37 22-05-2024
Гость (10:27:00 22-05-2024) В кои то веки что-то реально правильное сделают местные зако... Сначала собак, а потом и людей маркировать будут. Так порядка больше. Да же?
10:37:48 22-05-2024
О наличии у меня 3х кошек знают только мои друзья, побывавшие у меня дома, и кто меня штрафовать будет, не рискуя получить пулю в колено?
10:45:43 22-05-2024
Гость (10:37:48 22-05-2024) О наличии у меня 3х кошек знают только мои друзья, побывавши... Аника-воин... Интересно, получается, твои кошки а) не привиты и б) если болеют, то их не лечат, а ждут, пока помрут? Иначе бы как минимум веты знали об их существовании. Ответственный владелец, чо.
12:37:47 22-05-2024
Гость (10:45:43 22-05-2024) Аника-воин... Интересно, получается, твои кошки а) не привит... И привиты, и паспорта на всех имеются, куда вклеиваются квитки с препаратов. И лечатся исключительно в "Нике". Ещё вопросы?
12:54:55 22-05-2024
Гость (12:37:47 22-05-2024) И привиты, и паспорта на всех имеются, куда вклеиваются квит... Эм... А как же "О наличии у меня 3х кошек знают только мои друзья, побывавшие у меня дома"? Кошки есть в базе клиники, так что знают уже совершенно точно не только друзья.
10:46:20 22-05-2024
Гость (10:37:48 22-05-2024) О наличии у меня 3х кошек знают только мои друзья, побывавши... терроризм? тут дружок не штраф светит а полная конфискация и кошек и дома и машины и каторга лет на двадцать
12:32:27 22-05-2024
Гость (10:37:48 22-05-2024) ...и кто меня штрафовать будет, не рискуя получить пулю в колено?... Ишь ты, бойкий какой. Тебе на СВО надо, дружок, там такие вспыльчивые очень нужны в штурмовых отрядах, вместе с кошками для разминирования. Хотя против кошек ничего не имею.
10:38:50 22-05-2024
Хотлед бы поимённо результаты голосования увидеть, кто проголосовал "за" законопроект. Хочу знать, кто из них гнида.
10:41:08 22-05-2024
я думаю что сильно продвинется вид бизнеса по сдаче в аренду животных. Взял например собаку погулять или поиграть или на охоту сходить. За деньги разумеется
12:06:04 22-05-2024
Скучно им.
12:52:48 22-05-2024
А граждане ждут, когда им стаи с улиц уберут. С обязательным усыплением, либо распределением по зооыанатикам
13:42:03 22-05-2024
Вот только эффект, к сожалению, будет обратный ожидаемому.
18:20:18 22-05-2024
Из-за того, что не принимали решительные меры по освобождению населенных пунктов от бездомных собак, напрягут теперь всех, у кого дома есть питомец. Благодарите зоошиз, зарабатывающих на распространении диких собак в городах и заявляющих, что это выброшенные животные, тогда как на самом деле бездомные собаки - это чисто звери улицы, как минимум в 5 поколении.
09:54:15 23-05-2024
Они придут ко мне домой с обыском? И будут носиться по соткам огородов и буреломов в поимке моего кота, что бы поставить ему пячать? А если не памають, поставят клеймо мне на лоб? И все это бесплатно? Затейники, однако.