На Алтае сделают обязательной регистрацию и маркировку животных

Поправки рассмотрят в первом чтении на ближайшей сессии АКЗС

22 мая 2024, 08:33, ИА Амител

Бродячая собака / Фото: Екатерина Смолихина / amic.ru

В Алтайском крае планируют сделать обязательной регистрацию и маркировку животных, чтобы легче было найти хозяев, пишут "Вести Алтай".

В случае несоблюдения этой нормы будут предусмотрены штрафы. Депутаты уже активно работают над проектом закона.

В нем пропишут и другие меры борьбы с животными, которые уже находятся на улице, – например, создание пунктов временного содержания. Если хозяина не найдут, собаку отправят в приют либо усыпят, если она неизлечимо больна или проявляет немотивированную агрессию.

Ввести новый порядок планируют в 2025 году. Поправки рассмотрят в первом чтении уже на ближайшей сессии АКЗС.