Как в краевом Минздраве объяснили, почему в селе Тягун строят ФАП вместо амбулатории?

Такие решения принимают на федеральном уровне, пояснил министр здравоохранения региона Дмитрий Попов

04 июня 2025, 06:45, ИА Амител

Старая врачебная амбулатория в Тягуне / Фото: сообщество Заринской ЦРБ во "ВКонтакте"

В 2025 году в селе Тягун в Заринском районе началось строительство ФАПа в рамках программы "Модернизация первичного звена здравоохранения". Но далеко не все местные жители восприняли эту новость с радостью. Сейчас в селе работает медучреждение более высокого уровня – врачебная амбулатория. Людей возмутило, что "медицинский статус" их населенного пункта решили понизить. К проблеме неоднократно пытались привлечь внимание и депутаты АКЗС от КПРФ.

Впрочем, причины такого решения уже не раз объясняли и главврач Заринской ЦРБ (амбулатория относится к ней), и краевой Минздрав. А на прошлой неделе ситуацию прокомментировал и региональный министр здравоохранения Дмитрий Попов.

Село мельчает

Дмитрий Попов подтвердил, что изначально в Тягуне действительно планировали построить новую врачебную амбулаторию. Но эти планы составляли еще в 2019 году, когда стартовал проект "Модернизация первичного звена здравоохранения".

С тех пор количество жителей в селе значительно уменьшилось, объяснил Попов.

"В момент формирования программы численность жителей была больше 1600 человек, но за пять лет стала видна отрицательная динамика и сегодня в селе проживают уже 1084 жителя", – написал он в своем Telegram-канале. Численность населения – основной критерий при выборе будущего медицинского объекта, если его строят по федеральной программе. При этом свои планы краевой Минздрав обязательно согласовывает с федеральным. Там руководствуются собственным же приказом: в документе прописано, что в селах с населением как в Тягуне должны строить именно ФАПы, а не амбулатории.

Вариант капитально отремонтировать старое здание тоже рассматривали. Но это невозможно, писала ранее заринская газета "Знамя Ильича": износ объекта 1989 года постройки слишком велик.

Будет ФАП, но с врачом

При этом Попов заверил, что медицинская помощь в Тягуне будет сохранена в прежнем объеме. Медперсонал продолжит свою работу. Несмотря на статус ФАПа, здесь, как и прежде, будет трудиться врач.

"Провели работу с медицинскими работниками, которые сейчас с нетерпением ждут открытия современного ФАПа", – добавил министр.Это же местным жителям объясняли и на встречах с руководством больницы, села и района. В здании площадью 110 "квадратов" будут зона ожидания, кабинеты приема и процедурный, объяснял главврач Заринской ЦРБ Алексей Бракоренко. По его словам, терапевт и фельдшер будут вести прием пациентов по очереди, а практика подворовых обходов сохранится.

Аптеку предлагается сохранить на своем прежнем месте, а для кабинета зубного врача нашли помещение в здании сельсовета.

То, что коллектив будет работать как раньше, подтверждала и участковый терапевт амбулатории в Тягуне Нина Тырышкина.

"Наш коллектив продолжит работать в новом здании, в новых условиях. А для оказания помощи у нас появится не только светлое помещение, но и совершенно новое оборудование. За нами закреплен автомобиль, на котором, как и раньше, я буду выезжать к жителям села", – сказала она на встрече с сельчанами.

Впрочем, эти объяснения убедили далеко не всех жителей Тягуна. Тем не менее строительство нового ФАПа уже начато. Ожидается, что все работы завершат в конце лета 2025 года. Тогда сельчане и смогут оценить, как изменения скажутся на качестве оказания помощи.