Пьяная езда на электросамокате может обернуться штрафом в 30 тысяч рублей

19 апреля 2024, 07:00, ИА Амител

Электросамокаты / Фото: unsplash.com/Marek Rucinski

Штрафы для пользователей электросамокатов (и не только) решили серьезно ужесточить в России. Соответствующие поправки в КоАП разработала группа сенаторов и уже внесла их в Госдуму. Подробнее о том, за что конкретно предлагают наказывать и каких "водителей", рассказываем в рубрике "Вопрос-ответ".

Какие штрафы для самокатчиков и других водителей СИМ хотят увеличить в России?

На данный момент штрафов для водителей электросамокатов, моноколес, гироскутеров, сегвеев и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) нет. В кодексе об административных правонарушениях они проходят в категории "иные участники движения". Максимальные штрафы для таких нарушителей ограничены "потолком" в 1,5 тысячи рублей.

Сенаторы Андрей Клишас, Артем Шейкин, Ирина Рукавишникова и Владимир Полетаев сошлись во мнении, что наказание для пользователей СИМ, а также велосипедистов необходимо ужесточить. Совместными усилиями они разработали соответствующие поправки, пишет ТАСС.

Если законопроект примут, самое серьезное наказание будет предусмотрено за езду на электросамокате в состоянии опьянения. Поездка "под градусом" может обернуться штрафом от 20 до 30 тысяч рублей. Кстати, его предлагают выносить и тем, кто откажется от медицинского освидетельствования.

Если сотрудники ГИБДД остановят самокат, на котором одновременно едут два или три человека, могут оштрафовать до 3 тысяч, за перевозку детей – до 5 тысяч.

Строго хотят наказывать и за превышение скорости, причем чем грубее будет нарушение, тем выше штраф. Максимально гонщиков предлагают наказывать на 5 тысяч. И это касается как водителей СИМ, так и велосипедистов.

За какие еще нарушения хотят увеличить штрафы для велосипедистов и пользователей СИМ?

Велосипедистов, как и водителей СИМ, сенаторы предлагают штрафовать на пять тысяч рублей за оставление места ДТП. За нарушение требований ПДД к перевозке грузов и к буксировке – на 1 тыс. рублей.

Кроме того, законодатели могут установить штраф от 2 тыс. до 5 тыс. рублей за нарушение ПДД и правил эксплуатации СИМ или велосипеда в случае причинения легкого вреда здоровью потерпевшего. Если вред средней тяжести, сумма может увеличиться до 10-15 тыс. рублей.

За движение на электросамокате или велосипеде по проезжей части дороги в нарушение ПДД может грозить наказание в размере от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. И не советуем игнорировать требования сотрудников полиции сделать остановку. В противном случае есть риск нарваться еще на один штраф на 500-800 руб.

Штраф за пересечение проезжей части дороги на электросамокате или велосипеде в нарушение ПДД составит от 2 тыс. до 2,5 тыс. рублей. Такой же размер штрафов предлагается установить за создание помех пешеходам при движении на электросамокате или велосипеде по тротуару, пешеходной дорожке, обочине или в пределах пешеходных зон.