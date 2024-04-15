Молодого человека, из-под которого автомобиль выбил самокат в Барнауле, оштрафуют

Авария без пострадавших произошла в минувшее воскресенье

15 апреля 2024, 20:55, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

Самокатчика, которого чуть не сбил автомобиль на пешеходном переходе на проспекте Ленина в Барнауле, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает "В курсе 22" со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 апреля. Водитель – женщина 1967 года рождения за рулем автомобиля Lexus наехала на самокат, которым управлял 18-летний молодой человек. В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку.

При этом парня на электросамокате привлекли к ответственности – правоохранители составили в отношении него административный протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Ему грозит до 800 рублей штрафа.