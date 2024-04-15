Молодого человека, из-под которого автомобиль выбил самокат в Барнауле, оштрафуют
Авария без пострадавших произошла в минувшее воскресенье
15 апреля 2024, 20:55, ИА Амител
Самокатчика, которого чуть не сбил автомобиль на пешеходном переходе на проспекте Ленина в Барнауле, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает "В курсе 22" со ссылкой на Госавтоинспекцию.
Инцидент произошел в воскресенье, 14 апреля. Водитель – женщина 1967 года рождения за рулем автомобиля Lexus наехала на самокат, которым управлял 18-летний молодой человек. В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку.
При этом парня на электросамокате привлекли к ответственности – правоохранители составили в отношении него административный протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Ему грозит до 800 рублей штрафа.
20:59:47 15-04-2024
Это автомобиль кого надо автомобиль.
21:16:36 15-04-2024
Гость (20:59:47 15-04-2024) Это автомобиль кого надо автомобиль....
Печально, что для тебя даже старое двадцатилетнее корыто под брендом Лексус означает принадлежность водителя к касте сильных мира сего, способных решать любые свои проблемы ((9(
22:52:28 15-04-2024
Гость (21:16:36 15-04-2024) Печально, что для тебя даже старое двадцатилетнее корыто... У вас коллекция Мазератти?
08:39:13 16-04-2024
Гость (22:52:28 15-04-2024) У вас коллекция Мазератти?... Печально, что для тебя корыто под брендом Мазератти означает принадлежность водителя к касте сильных мира сего, занавес...
00:00:21 16-04-2024
Гость (21:16:36 15-04-2024) Печально, что для тебя даже старое двадцатилетнее корыто... А где ты увидел 20-летнее корыто?
06:40:41 16-04-2024
Гость (20:59:47 15-04-2024) Это автомобиль кого надо автомобиль.... на самокате тоже водитель. водительница Лексуса обязана уступить пешеходам, они не изменили ни направление ни скорость движения, а водитель самоката обязан уступить дорогу Лексусу
22:12:55 15-04-2024
А почему фото датируется 10 декабря 2011 года, пол второго ночи? Там вроде и не зима и не ночь...
09:41:11 16-04-2024
Гость (22:12:55 15-04-2024) А почему фото датируется 10 декабря 2011 года, пол второго н... А сегодня у вас зима? И кто вам сказал,что видеорегистратор откалиброван должен быть? Просто лексусовод снимает для души.
22:17:24 15-04-2024
А как же водитель, который пронёсся через переход в то время, когда перед ним справа остановились два ряда? ГИБДД Барнаула поощряет дорожный беспредел?
07:10:44 16-04-2024
Чучмек (22:17:24 15-04-2024) А как же водитель, который пронёсся через переход в то время... глупый,почитай пдд.
08:55:29 16-04-2024
Чучмек (22:17:24 15-04-2024) А как же водитель, который пронёсся через переход в то время... А как же водитель самоката, который обязан с него сойти и переводить через переход? Обычным пешеходам, которые также переходили, Лексус помеху не создал
12:34:30 16-04-2024
я так понимаю, что помеху водитель бы создал, если бы раскатал этих пешиков по зебре.. да?