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Молодого человека, из-под которого автомобиль выбил самокат в Барнауле, оштрафуют

Авария без пострадавших произошла в минувшее воскресенье

15 апреля 2024, 20:55, ИА Амител

Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"
Место происшествия / Фото: "Инцидент Барнаул"

Самокатчика, которого чуть не сбил автомобиль на пешеходном переходе на проспекте Ленина в Барнауле, привлекли к административной ответственности. Об этом сообщает "В курсе 22" со ссылкой на Госавтоинспекцию.

Инцидент произошел в воскресенье, 14 апреля. Водитель – женщина 1967 года рождения за рулем автомобиля Lexus наехала на самокат, которым управлял 18-летний молодой человек. В результате ДТП никто не пострадал. Сотрудники полиции проводят проверку.

При этом парня на электросамокате привлекли к ответственности – правоохранители составили в отношении него административный протокол по части 2 статьи 12.29 КоАП РФ. Ему грозит до 800 рублей штрафа.

Барнаул ДТП самокаты

Комментарии 12

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Гость

20:59:47 15-04-2024

Это автомобиль кого надо автомобиль.

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Гость

21:16:36 15-04-2024

Гость (20:59:47 15-04-2024) Это автомобиль кого надо автомобиль....
Печально, что для тебя даже старое двадцатилетнее корыто под брендом Лексус означает принадлежность водителя к касте сильных мира сего, способных решать любые свои проблемы ((9(

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Гость

22:52:28 15-04-2024

Гость (21:16:36 15-04-2024) Печально, что для тебя даже старое двадцатилетнее корыто... У вас коллекция Мазератти?

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Гость

08:39:13 16-04-2024

Гость (22:52:28 15-04-2024) У вас коллекция Мазератти?... Печально, что для тебя корыто под брендом Мазератти означает принадлежность водителя к касте сильных мира сего, занавес...

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Гость

00:00:21 16-04-2024

Гость (21:16:36 15-04-2024) Печально, что для тебя даже старое двадцатилетнее корыто... А где ты увидел 20-летнее корыто?

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читай ПДД

06:40:41 16-04-2024

Гость (20:59:47 15-04-2024) Это автомобиль кого надо автомобиль.... на самокате тоже водитель. водительница Лексуса обязана уступить пешеходам, они не изменили ни направление ни скорость движения, а водитель самоката обязан уступить дорогу Лексусу

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Гость

22:12:55 15-04-2024

А почему фото датируется 10 декабря 2011 года, пол второго ночи? Там вроде и не зима и не ночь...

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Гость

09:41:11 16-04-2024

Гость (22:12:55 15-04-2024) А почему фото датируется 10 декабря 2011 года, пол второго н... А сегодня у вас зима? И кто вам сказал,что видеорегистратор откалиброван должен быть? Просто лексусовод снимает для души.

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Чучмек

22:17:24 15-04-2024

А как же водитель, который пронёсся через переход в то время, когда перед ним справа остановились два ряда? ГИБДД Барнаула поощряет дорожный беспредел?

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Гость

07:10:44 16-04-2024

Чучмек (22:17:24 15-04-2024) А как же водитель, который пронёсся через переход в то время... глупый,почитай пдд.

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Гость

08:55:29 16-04-2024

Чучмек (22:17:24 15-04-2024) А как же водитель, который пронёсся через переход в то время... А как же водитель самоката, который обязан с него сойти и переводить через переход? Обычным пешеходам, которые также переходили, Лексус помеху не создал

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Гость

12:34:30 16-04-2024

я так понимаю, что помеху водитель бы создал, если бы раскатал этих пешиков по зебре.. да?

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