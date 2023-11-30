Она опаснее ОРВИ и не лечится привычными антибиотиками

30 ноября 2023, 11:00, ИА Амител erid: LjN8KSZzM

Болезнь / Фото: iStock

Воспаление легких, или пневмония, – одна из основных причин смертей среди детей во всем мире. Согласно ВОЗ, из-за этого заболевания происходит 14% всех летальных исходов в возрасте до 5 лет, а необходимые антибиотики получает лишь каждый третий ребенок.

Как появляется болезнь?

Чаще всего развитие пневмонии провоцируют:

пневмококк;

гемофильная палочка;

золотистый стафилококк;

вирус гриппа;

аденовирусы;

риновирусы;

коронавирусы.

Эти патогены являются типичными возбудителями воспаления легких, и в этом случае течение болезни относительно предсказуемо. Однако есть и атипичные патогены, которые вызывают нетипичные проявления и требуют иной тактики лечения. К ним относятся внутриклеточные микроорганизмы Mycoplasma pneumoniae (микоплазма пнемония) и Chlamydia pneumoniae (хламидия пнемония).

И как она проявляется?

С эпидемией атипичной пневмонии среди детей недавно столкнулся Китай. У заболевшего ребенка часто наблюдается субфебрильная температура не выше 37°С, постоянный кашель, от которого не помогают муколитики, усталость, снижение способности к обучению и тренировкам и ослабленный иммунитет, который сохраняется даже после выздоровления. Главная гипотеза на данный момент – распространение Mycoplasma pneumonia в детских коллективах.

Этот патоген отличается тем, что против него не работают стандартные антибиотики, например, амоксициллин – препараты такого класса нацелены на наличие клеточной стенки у бактерии, но у Mycoplasma pneumonia ее нет. Против таких возбудителей необходимо применять особые группы антибиотиков, однако их нельзя принимать без точной уверенности в природе инфекции. В противном случае прием антибиотиков лишь развивает резистентность к ним, что усложняет лечение иных бактериальных инфекций в дальнейшем.

Еще одна особенность таких бактерий – способность "просыпаться" после ослабления иммунитета носителя. Другими словами, атипичную пневмонию может спровоцировать другая инфекция, которая ослабляет организм и создает благодатную почву для других болезней.

Как понять, что у ребенка именно атипичная пневмония?

Определить наличие Mycoplasma pneumonia в организме ребенка и отличить микоплазменную пневмонию от иных вирусных и бактериальных инфекций можно с помощью дифференциальной диагностики инфекций верхних дыхательных путей в "ЛабКвест".

Этот ПЦР-тест учитывает абсолютное большинство возможных причин возникновения затяжных простуд и выполняется всего за один день, что позволяет не затягивать с началом целевой терапии болезни. А "расшифровать" результаты анализов и определить дальнейшие медицинские действия поможет сервис "Доктор Q" ("Доктор Ку").

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