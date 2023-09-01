Как в Барнауле с 1 сентября будут возить детей, не попавших в школы рядом с домом

Около 180 барнаульских детей в 2023 году не смогли попасть в школы №135 и №136

01 сентября 2023, 08:01, ИА Амител

Школьный автобус/ Фото: amic.ru

Около 180 барнаульских детей не смогли попасть в школы №135 и №136, которые находятся рядом с их домами, из-за нехватки мест в этих учреждениях. Проблемы с заполненностью данных школ есть уже давно, однако в этом году не сумевших туда зачислиться детей будут возить на специальных автобусах в другие СОШ — №114 и №84. О том, как будут организованы перевозки, рассказала заместитель председателя комитета по образованию Наталья Михальчук.

Большая часть из 180 детей, не попавших в школы № 135 и №136, будут обучаться в школе №114, отметила Наталья Михальчук. А меньшая часть ребят, а именно 32 человека, пошли в школу №84. Всех этих детей будут возить на специальных автобусах. Всего их будет четыре.

"Сегодня автобусы и маршруты определены, заключены договоры с перевозчиками, этот будут перевозки по договору фрахтования. Выделены средства, и дети будут доставляться в школы на автобусе. Маршрут будет проходить по улице Взлётная, а затем по ул. Попова. Детей будут забирать только с микрорайонов. На Взлетной ребёнок будет садиться, и дальше автобус едет. Возить будут только первоклассников, которым не хватило мест в школах №135 и №136", — отметила Наталья Михальчук.

По словам чиновницы, в этом году ситуация с местами в школах была самой напряженной в Индустриальном и Центральном районах города. Но их решили за счет расширения классов до 34-36 человек. Наталья Михальчук в разговоре с журналистами подчеркнула, что это вынужденная мера и по мере строительства школ проблема должна сойти на нет.

Напомним, что проблема с местами в барнаульских школах №135 и №136 существует уже несколько лет. На то же жаловались родители первоклассников и в 2022 году. Подробнее о ситуации можно прочитать здесь.