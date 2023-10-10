Спрос на ипотеку резко вырос в сентябре

О повышении кредитной активности сообщили в ВТБ

10 октября 2023, 14:14, ИА Амител

Ипотека / Фото: pixabay.com

Более 2,5 тыс. жителей Сибири оформили в сентябре 2023 года ипотеку с господдержкой в ВТБ. Общая сумма льготных кредитов за этот месяц составила 11,4 млрд рублей, из них более 1,2 млрд получили жители Алтайского края и Республики Алтай.

Стимулом для жителей Сибири поспешить с решением квартирного вопроса стали грядущие изменения условий программ с господдержкой. В первый месяц осени льготные кредиты в банке оформили более 2,5 тыс. сибиряков, это на 36% больше, чем в августе. Основной спрос клиентов пришелся на "семейную" ипотеку и "ипотеку с господдержкой – 2020", которые в совокупности заняли порядка 90% в общем количестве льготных сделок.

"В сентябре мы зафиксировали резкий рост доли сделок в рамках госпрограмм в наших выдачах. Если в июле на льготную ипотеку приходилось 32% заключенных договоров, то в сентябре ее доля выросла до 48%. Ставки по госпрограммам остаются однозначными, поэтому жители региона стремятся зафиксировать более комфортный ежемесячный платеж по такому долгосрочному кредиту, как ипотека", – отметил управляющий ВТБ в Алтайском крае и Республике Алтай Дмитрий Горбунов.

По его словам, возросший спрос на новостройки вкупе с сохранением интереса покупателей к вторичному рынку позволил банку в сентябре увеличить продажи ипотеки на 28% к предыдущему месяцу. Средний чек кредита в сентябре составил 3,75 млн рублей, увеличившись на 250 тысяч к январю.

Всего за девять месяцев сибиряки получили в банке 30,4 тыс. жилищных кредитов на сумму 114,8 млрд рублей, в том числе в сентябре – на рекордные за последние три года 23,5 млрд рублей. Тройку лидеров по объему выдач ожидаемо формируют сибирские регионы с городами-миллионниками:

Новосибирская область (36 млрд рублей);

Красноярский край (21,5 млрд рублей);

Омская область (14,8 млрд рублей).

В регионах Алтая объем ипотечных выдач банка с начала года составил 11,5 млрд рублей. Средняя сумма одного кредита в СФО по итогам сентября составила 3,9 млн рублей и по сравнению с началом года увеличилась на 8%.